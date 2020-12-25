Mersin merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN merkezli 4 ilde çok sayıda polis ekibinin dron destekli yaptığı operasyonda, 20 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kentlerden temin ettikleri uyuşturucuyu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) naklederek satan şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Mersin'in Tarsus ilçesi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, Adana ve Van'da belirlenen adreslere, 300 polisin katılımı ve dron desteğiyle yapılan operasyonda, 20 uyuşturucu satıcısı yakalanarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2020-12-25 14:53:52



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