Mersin’de evsiz adama devlet sahip çıktı Kalacak yeri olmadığı için parklarda yatıp kalkan engelli bir vatandaş, Vali Ali İhsan Su’nun talimatıyla otele yerleştirildi

– Mersin’de kalacak yeri olmadığı için parklarda yatıp kalkan engelli bir vatandaş, Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun talimatıyla Akdeniz Kaymakamlığı tarafından bir otele yerleştirildi. Ayaklarında ve vücudunun farklı yerlerinde yaralar oluşan şahsa giyecek yardımı da yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde Yoğurt Pazarı civarında bir vatandaş tarafından fark edilen 61 yaşındaki Mahmut Solmaz, kalacak yeri olmadığı için parkta yaşadığını söyledi. Ayaklarında yaralar olduğunu belirten Mahmut amcanın durumunu cep telefonuyla kaydeden vatandaş, videoyu ‘mersinsensin’ sosyal medya hesabından paylaşarak, Mersin Valiliği ile belediyelere çağrı yaptı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, paylaşım üzerine hemen Akdeniz Kaymakamlığına talimat vererek, evsiz Mahmut Solmaz'a kalacak yer sağlanmasını istedi. Talimat üzerine harekete geçen kaymakamlık, Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu ve Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, bulunduğu Yoğurt Pazarından alınarak bir otele yerleştirildi.

Mahmut Solmaz’a, Akdeniz Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından da kıyafet verildi. Mahmut amcanın yüzde 73 engelli olduğu öğrenildi.

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