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MER-EK büfelerinde artık Tarsus’un zeytini ve salamura yaprağı da satılıyor

İHA

MER-EK büfelerinde artık Tarsus’un zeytini ve salamura yaprağı da satılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi MEREK Halk Ekmek Fabrikası, Tarsus Eshabı Kehf Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile anlamlı bir işbirliği gerçekleştirdi. Kooperatif bünyesinde üretilen zeytin ve salamura yapraklar, MEREK büfelerinde satılmaya başladı. Yapılan işbirliği ile hem üreticiler hem de MEREK büfe işletmecisi kadınlar kazanç sağlıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MEREK Halk Ekmek Fabrikasına bağlı satış büfelerinde Tarsus Eshabı Kehf Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde üretilen zeytin ve salamura yapraklar da satılmaya başlandı. Vatandaşlar, büfelerden farklı çeşitlerdeki ekmeklerin yanı sıra zeytin ve salamura yaprak da alabilirken, sağlanan işbirliği ile kooperatif bünyesindeki çoğunluğu kadın üreticiler ile satış büfesi işleten kadınlara da yeni bir kazanç kapısı oldu.

4 çeşit zeytin ve salamura yapraklar büfelerde
İşbirliği ile satış büfelerinde 4 çeşit zeytin ve salamura yaprakların satışı başladı. 850 gramlık Gemlik yeşil zeytin 14 liradan, aynı oranda Sarıulak yeşil zeytin 17 liradan satılıyor. 950 gramlık siyah zeytin kuru sele ve salamura siyah zeytin de 21 liradan satışa sunuluyor. Büfelerde bir kilogramlık salamura yaprak ise 18 liradan alıcıyla buluşuyor.
Büfe işletmecisi kadınlar kazancını büfelerde satılan ürünlerden elde ediyor. Tarsus’ta çoğunluğunu kadınların oluşturduğu Eshabı Kehf Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından üretilen ürünler, MEREK satış büfesi işleten kadınların bütçelerine de katkı sağlıyor.

“Büfe işletmeci kadınlarımızın kazancına fayda sağlıyoruz”
MEREK Halk Ekmek Fabrikasında görevli Gıda Mühendisi Dilara Aytuttu, “Kooperatif ile yaptığımız işbirliğiyle hem kooperatiflerimize sahip çıkıyor hem büfelerimizdeki ürün çeşitliliğini artırarak büfe işletmecisi kadınlarımızın kazancına fayda sağlıyor hem de en önemlisi üretiminin hijyenik ve sağlıklı olduğundan emin olduğumuz ürünlerin vatandaşlarımızın sofrasına ulaşmasına vesile oluyoruz” dedi.

“İşbirliğinden dolayı çiftçilerimiz çok mutlu, kooperatifimiz çok mutlu”
Tarsus Eshabı Kehf Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde görevli Gıda Mühendisi Gülay Aksoy ise “Bu işbirliği kapsamında da satış noktalarında ürünlerimizi Mersin halkıyla buluşturduk. Bu işbirliğinin hem çiftçilerimiz için hem de Mersin halkı için çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu işbirliğinden dolayı çiftçilerimiz ve kooperatifimiz çok mutlu. Bu imkanı bize sağlayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanımız ve Tarsus Eshabı Kehf Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Ürünlerimizi el ele, gönül gönüle halkımıza sunuyoruz”
MEREK satış büfesi işletmecisi Nihal Çelik de yapılan işbirliğinden memnun olduklarını belirterek, şunları söyledi:
“Zeytin çeşitlerimiz geldi. Kadın üreticilerimizin yaptığı zeytinleri biz kadınlar olarak el ele, gönül gönüle büyük bir zevkle halkımıza sunuyoruz. Daha yeni ürünlerimiz olacak. Hem ekonomimize katkı hem kadınlarımıza katkı hem de birliğimizin ve beraberliğimizin göstergesi olduğunu düşünüyorum. Başkanımız her konuda kadınların destekçisi. Biz de başkanımıza destek oluyoruz. Özellikle biz kadınlar birbirimizin elini sımsıkı, can cana tuttuğumuzda bundan sonra ekonomik olarak ezilmeyeceğiz.”
Satış büfesi işletmecisi Derya Soysal ise vatandaşların olumlu tepkisiyle karşılaştıklarını vurgulayarak, başlatılan uygulamanın kendilerine de kooperatif bünyesinde kadınlara da katkı sağlayacağını söyledi. Sosyal, “Satışlarımız yeni yeni başlıyor, halkımız yeni yeni görüyor. Hoşlarına gidiyor, ‘Belediyemiz bunu da mı yapıyor’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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