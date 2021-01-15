Silifke’deki "Bilim Merkezi" öğrencilerin ufkunu genişletecek

Silifke Belediyesince yapımı devam eden Bilim Merkezi ve Kütüphane öğrencilerin ufkunu genişletecek.

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, Cumhuriyet Başsavcısı Tahir Özgenç, Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi, Eren Holding Medcem Madencilik Fabrika Müdürü Murat Kahya, okul müdürleri ve öğretmenler belediye tarafından Taşucu Mahallesinde yapımı devam eden Bilim Merkezi ve Kütüphane'de incelemelerde bulundu.

“Geleceğimizi önemsiyoruz” diyen Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok yürüttükleri kütüphane ve bilim merkezi projesi hakkında Kaymakam Namık Kemal Nazlı ve beraberinde yer alan katılımcıları bilgilendirdi. Başkanvekili Altunok, “Öğrencilerimiz ve gençlerimizin daha donanımlı ve daha modern eğitim araçları ile kendilerini geleceğe hazırlayacakları bu merkezimizde Ay Kiosku, Mars Yüzeyi ve Robotu, Dünya Güneş Ay Modeli, Sonsuzluk Koridoru, Satürn V Modeli, F16 Solo Türk Jeti, Dinazor Maketi, Uzay Çadırı, Denge Tüneli, Elektro Manyetik Spektrum, Beroulli Üfleyicisi, Robot, Suda Dalga ile Elektrik Üretimi ve daha bir çok bilim ürünleri yer almaktadır. Bugün ülkemiz genelinde bir çok ilde dahi bulunmayan bu merkezi biz ilçemizde hizmete açmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kısa süre sonra kentimize kazandıracağımız bu önemli hizmet merkezimiz sayesinde gençlerimizin daha tasarımcı bir nesil olmaları, yeni modeller üretmeleri ve bu sayede de gerçek anlamda yerli üretimin desteklenmesini hedefliyoruz. Bu bakımdan gençliğimizin en güzel şekilde eğitilmesine belediye olarak biz de destek veriyoruz. Gençlerimiz okullarda aldıkları teorik bilgileri burada pratiğe dönüştürerek, bilgilerinin uygulamadaki örneklerini görmeleri çok önemli" dedi.

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ise yaptığı konuşmada, “Belediyemizin eğitime ve bilime verdiği önemin bir göstergesi olan bu merkezin ilçemizde açılması bizleri son derece sevindirmiştir. Halkımızı ve kentimizi modern hizmetlerle buluşturan belediyemiz bugünde kütüphane ve bilim merkezini geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımızın ve gençlerimizin hizmetine sunmuştur. Önümüzdeki günlerde hizmete açılması planlanan bu merkez sayesinde öğrencilerimiz ve gençlerimiz okullarda aldıkları teorik bilgileri bu merkezde pratiğe dönüştüreceklerdir. Halkımızın ve kentimizin yararına hayata geçirilen bu önemli projelerin biz de her zaman destekçisi olmaya hazırız” diye konuştu.

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