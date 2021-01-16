Büyükşehir Belediyesinden Gülay teyzeye yardım eli

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi bir vatandaşa daha yardım eli uzattı. Merkez Akdeniz ilçesinde iki engelli oğluyla yaşayan Gülay Canatar’ın evine ulaşan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, getirdikleri sobayı kurdu ve gıda yardımında bulundu. Aileye Halk Kart bağlanacak ve kıyafet yardımı da yapılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, duyarlı bir vatandaş, sokakta zor durumda olduğunu fark ettiği Gülay Canatar için Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulundu. Ekipler kısa sürede bildirilen adrese ulaştı. Isıtıcı olmayan evinde iki engelli oğluyla yaşayan ve kendisinin de ortopedik sorunları olan Gülay teyzenin başta soba isteğini yerine getiren ekipler, gıda ihtiyacını da karşıladı. Ekipler, Canatar ailesine Halk Kart da bağlayacak ve Büyükşehir’in Kıyafet Evinden giysi yardımında bulunulacak.



“Allah sıhhat, şifa versin”

Maddi olarak zor durumda olduğunu ifade eden Gülay Canatar, “Yoldan geçen bir bayan beni görmüş. Büyükşehir Belediyesine, Vahap beye bildirmiş. Allah razı olsun. Ben de ihtiyaçlarımızı saydım, söyledim. Onlar getirildi, sobam, kuru gıdam getirildi. Halk Kart verilecek, kıyafet getirilecek. Vahap beye çok teşekkür ediyorum. İşlerinizde başarılar, güç, sıhhat diliyorum. Bu pandemiden bir an evvel çıkalım. Allah sıhhat, şifa versin cümle halkımıza istiyorum” dedi.



Vatandaş talep ediyor, Büyükşehir yerine getiriyor

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, talep üzerine vatandaşların evlerine ulaşarak durum tespiti yapıyor. Sosyal hizmet uzmanları eşliğinde yapılan ziyaretler sonucunda ihtiyaç listesi oluşturuluyor ve vatandaşların ihtiyaçları tamamlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, ev tadilatından eşya yardımına, kıyafet yardımından gıda kolisine, Halk Kart’tan aşhane hizmetine kadar pek çok alanda sağladığı destekle vatandaşların yanında oluyor.

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