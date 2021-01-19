Boğsak Adası'na gökkuşağından gerdanlık

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Atike CEYLAN KAÇAR/ SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde yağmurun ardından Boğsak Adası çevresinde çıkan gökkuşağı, görsel şölen oluşturdu.

İlçede etkili olan yağmurun ardından çıkan gökkuşağı, Boğsak Adası manzarasıyla seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Doğa olayını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR

2021-01-19 15:30:54



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