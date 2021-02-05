Fuhuş çetesi çökertildi, 7 kadın kurtarıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde fuhuş çetesine yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, 7 kadın kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan projeli dosya kapsamında 5 aylık takip sonucunda Gülnar ilçesinde 'fuhuş, fuhuşa aracılık ve yer temin etmek' suçunu işledikleri değerlendirilen suç örgütünün KonyaKaraman ve Eskişehir bağlantılı oldukları tespit edildi.
Jandarma ekipleri fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçunu işleyen 25 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çete mağduru 7 kadın kurtarıldı. Örgütlü olarak suç işledikleri belirlenen Ç.B, B.T, İ.E.T, A.T, M.İ. ve B.A.D adlı şüpheliler gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.