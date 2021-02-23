İzinsiz kazı yapan şahıslar jandarma ekiplerince yakalandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde define aramak maksadıyla izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 2 kişi ile evinde tarihi eser bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Dayıcık Mahallesi yakınlarında dedektör ile define arayışı içerisinde oldukları belirlenen iki şüpheli suçüstü yakalandı. Arıkuyusu Mahallesinde ise bir kişinin evinde sakladığı tarihi eser niteliği taşıyan eserleri

satmak amacıyla müşteri aradığının tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonda, şüpheli şahıs yakalanırken, evinde yapılan aramada 9 adet eser ve bir dedektör ele geçirildi.

Her 3 şüpheli de sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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