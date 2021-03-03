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Kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı Serbest bırakılan şahıslara korona virüs tedbirlerine uymamaktan 37 bin 800 lira para cezası uygulandı

İHA

Kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı Serbest bırakılan şahıslara korona virüs tedbirlerine uymamaktan 37 bin 800 lira para cezası uygulandı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi, suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçak kazı yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, Kuzucu Mahallesi yakınlarda define aramak amacıyla kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine bölgeye operasyon yapan ekipler, 6 kişiyi suç üstü yakaladı. Şahıslarla birlikte, 6 eldiven 2 çekiç, 1 keser, 1 çivi, 1 mala, 1 levye, 2 halat ele geçirildi.
Şüpheli 6 kişi adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şahıslara korona virüs tedbirlerine uymamaktan toplam 37 bin 800 lira para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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