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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de şehidin adını taşıyan kaide yenilendi

İHA

Mersin'de şehidin adını taşıyan kaide yenilendi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, şehidin atını taşıyan kaidenin yenilendiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Huzurkent Köselerli Mahallesi Şehit Topçu Uzman Çavuş Mehmet Şahin Parkında bulunan eski çeşmeyi yenileyen Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, aynı zamanda parkta çevre düzenlemesi de yaptı.
“Şehitlerimizin adı verilen yerlerin bakımı konusunda hassasiyet gösteriyoruz”
Yenilenen parkta incelemelerde bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a, Köselerli Mahalle Muhtarı Nedim Bozoğlu da eşlik etti. Şehidin adının yazılı olduğu kaide, Başkan Gültak tarafından yerleştirildi. Çalışmaları yerinde inceleyen ve ekiplerden bilgi alan Gültak, “Muhtarımız daha öncenden beni bilgilendirmişti. Burası küçük bir park. Halkın oturması sohbet etmesi için olan bir yer ama buranın bir özelliği var. Burada Şehit Topçu Uzman Çavuş Mehmet Şahin anısına yapılmış bir çeşmemiz var. Mermerden restorasyonu yapıldı. Eski haliyle yeni hali çok farklı oldu. Park da yenileniyor. Daha kullanılır, daha yeşil bir hale gelecek. Şehitlerimizin adını verdiğimiz yerlerin bakım ve onarımını da düzenli olarak yapmakta hassasiyet gösteriyoruz” dedi.
“Akdeniz’i sizlerle birlikte yeniden inşa edeceğiz”
Kaidenin üzerindeki yazıyı okuyan Gültak, “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi onun kurucu liderliğinde muasır medeniyetlere doğru yürüyecektir. Biz ekip olarak Akdeniz’de o yürüyüşü sürdüreceğiz. Yaptığımız hizmetlerle barış, sevgi ve muhabbetle de burada yaşayan tüm insanlarımızın kardeşliğini pekiştireceğiz. Modern, parkları yolları olan, kültürel, sanatsal, sportif yönleriyle de yaşanılabilir Akdeniz’i sizlerle birlikte yeniden inşa etme noktasında kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.
Akdeniz'in her bir köşesini bakımlı tutmaya çalıştıklarına vurgu yapan Başkan Gültak, kaliteli, yaşanılır, düzenli ve sağlıklı bir kent için belediyecilik anlamında ihtiyaç duyulan hizmet, proje ve çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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