Çukurova Basketbol'dan şehitlere bayraklı anma



Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) MERSİN'in Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki temsilcisi Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü'nün (ÇBK) sporcuları, teknik ekibi ve personeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü nedeniyle antrenmanda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Çukurova Basketbol Kulübü, tesislerdeki antrenmanla ligin 26'ncı haftasında deplasmanda oynanacak Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mersin ekibinin oyuncuları, teknik ekibi ve tesis personeli, antrenman öncesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü nedeniyle Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak, şehitlerin unutulmadığını, tarihe yön veren zaferin ise sonsuza dek özgürce kutlanacağı mesajını verdi.

Çanakkale kahramanlarına rahmet dileyen Başantrenör Olcay Orak, "Çanakkale, Türk'ün dünyaya karşı yazdığı bir destandır. Yokluk ve yoksulluk içerisinde mücadele ederek, vatanımız için canlarını verip şehit olan kahramanların torunlarıyız. Bağımsız Türkiye'nin temellerini atan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhları şad olsun. Atamızın da söylediği gibi, 'Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır'. Bizler de cumhuriyetin yılmaz bekçileri olarak, bize emanet edilen değerlere sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Hafif sakatlıkları bulunan Fatmanur Karakaş ile İlayda Güner'in yer almadığı idmanda, kondisyon ve şut çalışıldı. 24 Mart Çarşamba günü Adana Atatürk Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak olan mücadele, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) resmi sosyal medya kanalından naklen yayınlanacak.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Adnan AÇIKGÖZ

2021-03-18 15:28:00



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