Boğazına bıçak dayayıp cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla patronundan şikayetçi oldu (2)



19 YILA KADAR PAPSİ İSTENDİ

Çalışanına cinsel salıdırıda bulunduğu iddia edilen ve daha önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan O.A. hakkında Mersin Cumhuriyet Basşavcılığı'nın 'tehdit', 'basit cinsel saldırı' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, O.A.'nın, iş için kent dışına gidecekleri bahanesiyle akşam saatlerinde ofise çağırdığı H.C.'yi, maket bıçağıyla tehdit edip, cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi. Saldırı üzerine direnen H.C'nin, O.A. tarafından zorla alıkoyduğu bilgisine de yer verilen iddianamede, içerisinde güvenlik kamerası kayıtlarının da olduğu bilirkişi raporunun, iddiaları doğrular nitelikte olduğu ifade edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-03-23 21:18:14



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