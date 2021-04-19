AKİB, dış ticarette kariyer yapmak isteyen öğrencilerin yönderi olacak

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), dış ticaret alanında nitelikli ve yetişmiş iş gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasında imzalanan Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım Alt Protokolü kapsamında Mersin’deki Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hamiliğini üstlendi.

Türkiye genelinde 4 ilde 6 Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini kapsayan projenin Mersin ayağında pilot okul seçilen Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ihracatçı firmalarda staj ve beceri eğitimi alması, burs verilmesi ve mezunların istihdam edilmesine ilişkin alt protokol, TİM ve AKİB arasında imzalandı.

Ayrıca Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ve AKİB yöneticilerinin görev aldığı Protokol Yürütme Kurulu da oluşturuldu. Protokol Yürütme Kurulu’nda AKİB’e bağlı Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan ile birlikte Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Cevat Çelebi, Mersin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kutlu Tekin Baş, Şube Müdürleri Yılmaz Gündoğan ve Oğuzhan Tülücü de görev aldı.



“Gençlerimizin geleceğine yatırım yapmaktan kıvanç duyuyoruz”

AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, mesleki ve teknik eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek donanıma sahip çalışanların yetiştirilmesini amaçlayan projeye destek vermekten büyük kıvanç duyduklarını söyledi. AKİB’in hamisi olduğu Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki öğrencileri kendi evlatları gibi gördüklerini, geleceğin dış ticaretçileri olarak yetişmeleri için proje kapsamında tam destek sağlayacaklarını vurgulayan Başkan Arslan, “Proje okulumuzun yeni nesil dış ticaret meslek lisesi olarak faaliyet gösterebilmesi için öğretim programı ve eğitim materyallerinin güncellenmesi, öğretmenlere hizmet içi ve iş başı eğitimi verilmesi, atölye ve laboratuvarların yenilenmesi, öğrencilerin AKİB’e üye firmalarda staj ve beceri eğitimleri alması, burs verilmesi, mezun olan öğrencilerin ihracatçı firmalarda istihdam edilmesi konularında üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getireceğiz. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız ile tam uyum içinde çalışarak günün uluslararası ticaret ortamına uygun, zengin ve etkili bir müfredatla dış ticarete yönelik mesleki eğitimi tesis edip, en büyük güvencemiz olan gençlerimize yatırım yapacağız” dedi.

Başkan Arslan, yeni nesil dış ticaret meslek liselerinde eticaret uygulamaları, dış ticarette riskler ve korunma yöntemleri, dış ticaret istihbaratı, uluslararası ve dijital pazarlama gibi güncel konuların da müfredata eklendiğini, Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde İngilizce'nin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Rusça eğitim verileceğini sözlerine ekledi.

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