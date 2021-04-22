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Mersin çocuklar için bir nefes oldu, 32 kişi 23 Nisan şiirinde buluştu

İHA

Mersin çocuklar için bir nefes oldu, 32 kişi 23 Nisan şiirinde buluştu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar için 32 farklı ses bir nefes oldu ve “Bir Çocuk” şiirini okudu.
“Cehaletin Elinden Bir Kız Çocuğunu Daha Çekip Alsak” sloganıyla çıktığı yolda şiir kitabının tüm gelirleriyle pandemi sürecinde bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitime erişemeyen dezavantajlı çocuklara 2 bine yakın tablet bilgisayar dağıtan Mersinli iş insanı, şair ve yazar Sait Dervişoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dikkat çekici bir projeye daha imza attı.
Dervişoğlu, gün geçtikçe artan çocuk istismarına, çocuk işçilere, çocuk gelinlere, çocuk kaçırmalarına, çocuk cinayetlerine ve çocukların yaşadıkları tüm mağduriyetlere ve eşitsizliklere dikkat çekmek için toplumun farklı kesim, meslek, eğitim ve yaş guruplarından 32 kişiyi bir araya getirerek çocuklar için kaleme aldığı “Bir Çocuk” şiirinin okunmasını sağladı.
“Bütün çocukların tehlike ve tehdide maruz kalmadan, gelecek kaygısı duymadan, barış içinde, güvenli bir ortamda, koşabilecekleri bir dünya için” mesajı ile başlayan şiirin klibinde yerel ve ulusal ölçekte önemli isimler yer aldı. Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Ender Balkır’ın da yer aldığı videoya, hunharca katledilen ve kadına şiddetin simgesi haline gelen Özgecan Arslan’ın annesi Songül Aslan da destek verdi.
Öte yandan, bu anlamlı 23 nisan videosunda Mersin’in sivil toplum kuruluşlarının liderleri de “Bir Çocuk’ şiirinin birer dizesini okuyarak görev ve sorumluluk aldı. Dervişolu da kendi çocuklarıyla birlikte şiirin birer dizesini okudu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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