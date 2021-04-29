Silifke’de yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları kapsamında yapılan İlkokullar Arası Resim ve Ortaokullar Arası Şiir yarışmalarında ve Mersin Okul Sporları Online Satranç Turnuvasında okullardan dereceye giren öğrenciler ödüllerini Silifke Kaymakamlığında Covid19 salgınından dolayı alınan tedbirler ve önlemler kapsamında Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı’nın elinden aldı.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin’in de katıldığı ödül töreninde Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı başarılarından dolayı öğrencileri kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan yarışmalar ve dereceye giren öğrenciler şunlar:

İlkokullar Arası Resim Yarışması: Birinci Asya AteşGöksu İlkokulu, ikinci İnci Nefes Akdemir Göksu İlkokulu, üçüncü Tuana Çınar BağışSilifke Final İlkokulu.

Ortaokullar Arası Şiir Yarışması: Birinci Eren YumuşakipekAtatürk Ortaokulu, ikinci İsmail Hakkı ÇetinerKaradedeli Ortaokulu ve üçüncü Hatice Oğur Cengiz Topel Ortaokulu

20202021 Eğitim Öğretim Yılı Mersin Okul Sporları Online Satranç Turnuvası takım sıralamasında ise Minikler Genel B Kategorisinde Şehit Barbaros Yılmaz İlkokulu’ndan takım adına üçüncülük ödülünü Armin Çağhan Küçük, Minikler Kızlar B Kategorisinde aynı okuldan takım adına üçüncülük ödülünü Elif Ela Ceylan ve Minikler Kızlar A Kategorisinde yine aynı okuldan takım adına ikincilik ödülünü Göksu Gökçay aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.