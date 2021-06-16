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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

El sanatları kursunu başarıyla tamamlayanlar sertifikalarını aldı

İHA

El sanatları kursunu başarıyla tamamlayanlar sertifikalarını aldı

Tarsus Belediyesi tarafından Dr. Turgut Erkutlu Bilim Eğitim Sanat Kültür Akademisinde açılan el sanatları kursunda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dr. Turgut Erkutlu Bilim, Eğitim, Sanat, Kültür Akademisi, açıldığı günden bu yana binlerce yurttaşa ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 2020 yılının Temmuz ayında açılışı gerçekleştirilen akademi; bilim, eğitim, sanat ve kültür alanında binlerce kişinin ilgisini çekerken, bünyesinde açılan Ayşe Lebriz Berkem Tiyatro Sahnesiyle de sanatseverlere hizmet veriyor.
Öte yandan, her yaştan vatandaşa yönelik, bilim, eğitim, sanat, kültür alanında bireylerin becerilerinin eğitmenler gözetiminde arttırılması, gelişim sağlamaları ve üretime katılmalarına olanak sağlamak adına açılan kurslar oldukça ilgi görüyor.
Dr. Turgut Erkutlu Bilim, Eğitim, Sanat, Kültür Akademisi bünyesinde daha önce açılan piyano, gitar, resim kurslarında başarılı olan kursiyerlere sertifikaları dağıtılırken, hali hazırda devam eden gitar, resim, bağlama, el sanatları, tiyatro ve robotik kodlama kurslarına yüzlerce kursiyer katılıyor.
El sanatları kursunun tamamlanmasının ardından da kursiyerlerin sertifikalarının dağıtımı için tören düzenlendi. Törende konuşan Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Harun Doğan, “Gitar kursunda eğitim alan 22, resim kursumuzda 53, bağlama kursumuzda 11, el sanatlarında 15, robotik kodlamada 36, tiyatro kursunda da 90 öğrencimiz var. Bu verilerden yola çıkarak akademimizin gerçekten hayli rağbet gördüğünü ifade etmemiz mümkün. Şu ana kadarki başvuru sayımız ise toplamda 679” dedi.

“Ürettiklerinizi alacak bir belediye var”
Başkan Bozdoğan ise “Bugün el sanatları kursunu bitiren arkadaşlarımıza sertifikalarını vereceğiz. Eskiden benim de gariban anam iğne oyası yapardı ve bunu değerlendirirdik. Onun sayesinde de okudum, doktor oldum, onun ürettikleriyle. Biz sizleri sadece yetiştirip, sertifika vermek istemiyoruz. Sizlerin ürettiklerini de alıp, kendi marketlerimizde, reyonlarımızda satıp kazanç sağlamanızı ve aile bütçenize ekonomik olarak bir katkıda bulunmanızı istiyoruz. Sizler de bugün bu sertifikayı almakla yetinmeyin; öğrendikleriniz ile üretin, satamayız diye korkmayın, ürettiklerinizi direkt olarak alacak bir belediyeniz var. Bu belediye sizin emeğinizi, alın terinizi değerlendirecek bir belediye. Bunu asla unutmayın” diye konuştu.

“Seçime değil gençlere yatırım yapıyoruz”
“Siyasetçiler seçim için yatırım yapar ama ben gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği için yatırım yapıyorum” diyen Bozdoğan, Tarsus Belediyesinin çok güçlü bir belediye olduğunu söyledi. Bozdoğan, “Biz kimseye yedirmiyoruz, yemiyoruz, çalmıyoruz, çaldırmıyoruz. Her şey Tarsus’un geleceği, çocuklarımızın geleceği için. Önümüzdeki süreçte matematik, fizik ve robotik kodlamaların olduğu ve çocuklarımızın teknolojik olarak en üst düzeyde yetişmeleri için imkan sağlayacak olan Çocuk Bilim Akademisi de açılacak. Bunun yanında tekstil atölyeleri de açılacak. Biz istihdam da sağlıyoruz, sadece belediyeye işçi almak değil, tekstil atölyesinde 144 işçi çalışacak, 144 eve ekmek gidecek. Bunu 5 ile çarparsanız şu kentteki 500600 insanın ekmek parası oradan çıkacak. Cumhuriyet tarihinin en yüksek oyunu verdiniz, onun için hepinize teşekkür ediyorum ama emin olun verdiğiniz emaneti de çalışarak hep çalışarak en iyi şekilde kullanıyoruz. Bu çalışmanın sonucunda tertemiz bir Tarsus geliyor, ışıl, ışıl parlayan bir Tarsus, tarihiyle, turizmiyle, tarımıyla, sanayisiyle, sanatıyla, kültürüyle ve tüm Türkiye’de herkesin gıptayla bakacağı bir Tarsus geliyor. Artık insanlar dışarıda Tarsus Belediyesini çok farklı bir şekilde anlatıyorlar, yerlere göklere sığdıramıyorlar. Bunun tek bir nedeni var; emin olun boşa bir kuruşunu harcamıyoruz, yaptığımız her şeyde mutlaka ne olursa olsun göstererek, şeffaf bir şekilde, sizlere hesap vererek, neyi nasıl yaptığımızı anlataraktan, meclisi izlerseniz tek tek izah ediyorum. Tarsus Belediyesinin parası tamamen halka dönüyor. Hizmetle dönüyor, 2 yılda 200’den fazla açılışla dönüyor. Biz reklamı fazla sevmeyiz. Reklamla işimiz de yok, istersek her tarafa boy, boy ilanlar verir neler yaptığımızı tek tek gösteririz. Yaptığımız asfaltla övünecek değiliz, yaptığımız kaldırımlarla da övünmeyeceğiz, yaptığımız temizlikle de övünmeyeceğiz ama şunla övüneceğiz; bu kentin çocukları, bu kentin gençleri, bu kentin bu kentin kadınları bu ülkede eğer en iyi şekilde yaşam kalitesine sahip oluyorsa işte bununla övüneceğim” ifadelerini kullandı.

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