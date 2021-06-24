Matematik Olimpiyatları dünya birincisi öğrencilere Milli Eğitim Müdürü Koca’dan ödül

Singapur ve Asya Ülkeleri Matematik Olimpiyatları dünya birincisi öğrenciler, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca tarafından ödüllendirildi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Singapur ve Asya Ülkeleri Matematik Olimpiyatlarında dünya birincisi olarak Mersin’in gururu olan ilkokul öğrencilerini makamında ağırladı. Koca, dünya birincisi olan Yenişehir İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Ezel Ali Altın ve Özel Lisan Fen Güney Koleji İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Berkay Alp Uzun ile Yenişehir Mersin Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Gülsen Tan’ı, başarılarından dolayı kutladı.

Öğrencileri yürekten tebrik ettiğini belirten Koca, bu büyük başarıyı elde ederek ailelerini, okullarını ve eğitim camiasını onurlandırdıklarını vurguladığı öğrencilere ödüllerini verdi.

Büyük bir başarıya imza atan öğrenciler de aldıkları dünya çapındaki ödülle Türkiye’ye hayırlı birer genç olmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, kendilerine bu süreçte destek olan başta aileleri ve öğretmenleri olmak üzere herkese, daveti ve misafirperverliğinden dolayı İl Müdürü Koca'ya teşekkür ettiler.

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