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Mut'taki erik üreticisine 'boylama makinesi' desteği Mersin Büyükşehir Belediyesince, Mut ilçesindeki iki kooperatife birer 'erik boylama makinesi' desteğinde bulunuldu

İHA

Mut'taki erik üreticisine 'boylama makinesi' desteği Mersin Büyükşehir Belediyesince, Mut ilçesindeki iki kooperatife birer 'erik boylama makinesi' desteğinde bulunuldu

Mersin Büyükşehir Belediyesince, tarımsal üretimin desteklenmesi ve ürün verimliliğinin artırılması amacıyla Mut ilçesinde yıllık ortalama 950 ton erik üretimi yapan Hacısait ve Kayabaşı sulama kooperatiflerine birer erik boylama makinesi hibe edildiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarımsal üretimin yaygınlaştırılması ve ürün kalitesinin arttırılması amacıyla üreticiye verilen ekipman desteği sürüyor. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından hayata geçirilen, ‘Erik üretici kooperatiflerine erik boylama makinesi desteği' projesi kapsamında, Mut ilçesindeki Hacısait Sulama Kooperatifi ile Kayabaşı Sulama Kooperatifine birer erik boylama makinesi desteği sunuldu.
Kaliteli boylama ile her 1 tonda bin 500 lira kazanç sağlanacak
Hacısait Sulama Kooperatifi üyeleri yıllık ortalama 400 ton, Kayabaşı Sulama Kooperatifi üyeleri ise yıllık ortalama 550 ton erik üretimi gerçekleştiriyor. Sunulan makine desteği sayesinde 2 kooperatifin üyeleri hem zamandan tasarruf edecek hem de ürünün kaliteli bir şekilde boylanması ile her 1 tonda bin 500 lira kazanç sağlayacak.
“Bu ekipmandan tüm köylü faydalanacak”
Hacısait Sulama Kooperatifi Başkanı Ramazan Öz, makine desteklerinden dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür ederek, “Ben 10 kişi ile toplardım eriği. Bunun 5 kişisi seçerdi. Bu makine sayesinde bütün 10 kişi toplar oldu. Bu makine bize yüzde 50 avantaj sağladı. İşçilikten de çok karımız oldu. Pazarlamada da aynı şekilde. Malımızı iyi değerlendirip, iyi satıyoruz. Bu ekipmandan tüm köylü faydalanacak. Yılda 400500 ton erik hasadı yapıyoruz” dedi.
“Ağacın gölgesinde elle boylama yapardık”
Hacısait Mahalle Muhtarı Ahmet Özkan, bu yıl erik üretiminde üst safhaya ulaştıklarını belirterek, erik boylama makinesinin kendilerine teslim edilmesi ile işçiliği en alt safhaya indirdiklerini vurguladı. Özkan, “Önceki yıllarda biz eriklerimizi hasat ettiğimizde, ağacın gölgesinde elle boylama yapardık. Şu an erik boylama makinesinin burada olması işçiliğin en alt safhada olması, üretimin daha hızlı ilerlemesi, eriğin komisyona ve Türkiye'deki tüketicilere daha hızlı ulaşması anlamına geliyor” diye konuştu.
“Makine sayesinde üreticiler 1 ton erikten bin 500 TL kar elde etmektedir”
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesinde görevli Ramazan Üredi, Mut ilçesi Hacısait ve Kayabaşı mahallelerindeki üreticilerin kendilerinden 2 adet erik boylama makinesi talebinde bulunduklarını belirterek, makine sayesinde üreticilerin daha hızlı ve kaliteli bir şekilde ürünlerini pazara sunma olanağı kazandığını söyledi. Üredi, “İki mahallemize de birer adet erik boylama makinesi teslim ettik. Üreticilerimiz bu erik boylama makinesi sayesinde hem işçilikten hem zamandan kar etmişlerdir. Üreticilerimiz bu sayede eriklerini boylarına göre ayırabilmektedirler. Üreticiler bir ton erikten bin 500 TL kar elde etmektedir. Makinemiz saatte bin 500 kilogram erik boylama kapasitesine sahiptir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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