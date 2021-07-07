Mersin Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere LGS tercih desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinde, liselere geçecek öğrenciler için 'LGS Tercih Günleri' başladı. Öğrenciler, lise tercihleriyle ilgili merak ettikleri tüm detayları bu hafta sonu da dahil 16 Temmuz’a kadar MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinde görevli rehber öğretmenlere danışabilecek.

Tercih danışmanlığı 16 Temmuz’a kadar sürecek

Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi 1939 Sokakta yer alan ve öğrencilere birçok imkan sunan MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi, LGS öğrencilerine yönelik ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetine de başladı. 6 Haziran’da yapılan ve 30 Haziran’da sonuçları açıklanan Liselere Geçiş Sınavı sonrası tercihlerle ilgili öğrencilerin kafasında soru işaretleri oluştu. Büyükşehir Belediyesi, sistemle ilgili merak edilenleri yanıtlamak ve öğrencilere tercihlerinde destek olmak amacıyla başlattığı hizmeti, 16 Temmuz’a kadar 09.0018.00 saatleri arasında sürdürecek. Öğrenciler, ‘0324 616 04 01’ numaralı telefondan randevu oluşturarak veya MERCİ Öğrenci Danışma Merkezi’ni ziyaret ederek hizmetten yararlanabilecek.

“Öğrencilerimizin merak ettiği soruları yanıtlayacağız”

MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinde görevli rehber öğretmen Canan Serin, tercih danışmanlığı hizmetine 5 Temmuz’da başladıklarını belirterek, “Bu hizmet doğrultusunda öğrencilerimizin merak ettiği soruları yanıtlayacağız. ‘Merkezi sınav puanıyla tercih yapabilmek için yerel yerleştirme yapmak zorunda mıyım? Merkezi sınav puanın eşit olması durumunda hangi kriterlere bakılıyor? Yüzdelik dilimler, puanlar. Hangi okullar merkezi puan sistemiyle alıyor?’ gibi tüm soruları cevaplandırmak adına öğrencilerimize tercih danışmanlık hizmeti sunuyoruz” dedi. Serin, ayrıca Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezlerinde de bu hizmetin verildiğini sözlerine ekledi.

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