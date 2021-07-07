Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın asayiş ve muhasebe biriminde görevli oldukları saptanan 3 kişi gözaltına alındı.

Suriye'nin Rakka ve Telebyad bölgelerinde örgütün asayiş ve muhasebe birimlerinde görev yapan 3 kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiğini tespit eden ekipler, harekete geçti. Teknik ve fiziki takiple şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, Mersin ve Adana'daki operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda örgüte ait dijital malzeme ve materyal ele geçirildi.

Haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan işlem başlatılan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2021-07-07 11:58:16



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