12 aracın zarar gördüğü yangın, otomobilin alev almasıyla çıkmış

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Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesine bağlı tatil beldesi Kızkalesi'nde, otellerin ortak kullandığı otoparkta 12 aracın zarar gördüğü yangının, park halindeki otomobilin bilinmeyen nedenle alev alması sonucu çıktığı belirlendi.

Kızkalesi'nde otellerin ortak kullandığı otoparkta dün saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Araçların yandığını gören otopark görevlileri, itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında 10 araç tamamen, 2 araç ise kısmen yandı.

Soruşturma sürerken, yangının park halindeki bir otomobilin alev almasıyla başlayıp, çevredeki diğer araçlara sıçradığı ortaya çıktı. Otomobilin neden yandığının ise yapılacak teknik analizin ardından belirleneceği kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Ali Rıza EREN

2021-07-08 11:45:17



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