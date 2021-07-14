Mersin’de incirin kilosu 20 liradan alıcı buldu Mut ilçesinde bu yıl 10 bin ton incir rekoltesi bekleniyor

Mersin’in Mut ilçesinde incir hasadı başladı. Bu yıl 10 bin ton rekolte beklenen ilçede incirin kilosu 20 liradan alıcı buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, Türkiye’de piyasaya erken incir sunabilen Mut ilçesinden yaklaşık 2 bin ailenin incirden elde ettikleri gelirle geçimlerini sürdürdüğünü söyledi. Acar, “Tadı, aroması ve kalitesi bakımından Mut inciri tercih edilmekte. Bu yıl incirde kayıtlı ve kayıtsız toplam 5 bin dekar araziden 10 bin ton rekolte bekleniyor. İlk hasadı yapılan incirin kilosu 20 liradan alıcı buldu. İncir üreticisi bu yıl altın yılını yaşayacak” diye konuştu.

İncir tüccarı İsmail Kaplan ise, “Sezonu 20 liradan açtık. İnşallah hayırlı ve kazançlı bir yıl olur. Bu yılki kaliteden memnunuz” dedi.

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