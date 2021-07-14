Vali Su: “Milletimiz, dünyaya demokrasiye nasıl sahip çıkılacağının dersini vermiştir”

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türk milletinin, 15 Temmuz’da hain saldırılara kalkışmaya yelteneceklere en güçlü şekilde karşı koyacağını bir kez daha kanıtladığını, dünyaya da demokrasiye nasıl sahip çıkılacağının dersini verdiğini kaydetti.

Mersin Valisi Su, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Mesajında, Türk milletinin tarih boyunca maruz kaldığı saldırıları daima bertaraf ettiğini belirten Su, “Aziz milletimiz, tarihi boyunca vatanına, devletine, bayrağına, milli ve manevi değerlerine yönelik ihanet şebekelerinin türlü saldırılarına maruz kalmış, ancak her zaman birlik, beraberlik içerisinde kardeşlik ruhuyla bu saldırıları bertaraf etmiş, bu hainlere asla geçit vermemiştir. Nitekim devletimizin, küresel ölçekte söz sahibi bir devlet haline gelmesini, tüm mazlumların en gür sesi olmasını, haksızlıklar ve hukuksuzluklar karşısında dik durmasını hazmedemeyen dahili ve harici şer odakları, kahraman ordumuzun içine sızdırdıkları FETÖ maşasını 15 Temmuz gecesi harekete geçirerek tarihte eşi benzeri görülmemiş bir ihanete kalkışarak ülkemizi parçalayıp, bölmeye ve işgale yeltenmişlerdir. Ancak, bu hainlere karşı Yüce Milletimiz; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ve onun çağrısıyla kahramanca meydanlara inmiş bedenini siper etmiş, canı pahasına milli ve manevi değerlerine, demokrasiye, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır” dedi.



“Milletimiz, dünyaya demokrasiye nasıl sahip çıkılacağının dersini vermiştir”

Türk milletinin, tüm dünyaya ders verdiğini vurgulayan Su, “Aziz milletimiz, bu onurlu dik duruşla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hem birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun bu topraklarda sonsuza kadar yaşayacağını göstermiş hem de bundan sonra bu ve benzeri hain saldırılara kalkışmaya yelteneceklere en güçlü şekilde karşı koyacağını bir kez daha kanıtlamış ve aynı zamanda tüm dünyaya da demokrasiye nasıl sahip çıkılacağının dersini vermiştir. Bizler de her karışında ecdadımızın verdiği destansı mücadelelerin, kazanılan eşsiz zaferlerin canlı tarihini yansıtan aziz vatanımıza, kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimizden aldığımız ilhamla aynı kardeşlik ruhuyla sahip çıkmaya ve onu küresel ölçekte en gelişmiş ülkelerin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla, 15 Temmuz gecesi sabaha kadar meydanları dolduran milyonlarca vatandaşımızdan, şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve kahraman Emniyet Teşkilatımız mensuplarından şahadet mertebesine erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle aziz milletimize en kalbi sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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