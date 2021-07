Mersin Kurban Bayramına hazır

Mersin Büyükşehir Belediyesinin bütün birimlerinin, vatandaşların Kurban Bayramını rahat ve güvenli bir şekilde geçirmesi için bayram süresince görev başında olacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bayram öncesi yürütülen titiz çalışmayla modern mezbahalar ve mobil kesim üniteleri vatandaşların kullanımı için hazır hale getirildi. Bu kapsamda Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi ekipleri, kesim yerlerinin bakım ve dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirdi. Yakaköy, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Mut, Gülnar, Silifke'de yer alan mezbahaya ek olarak Mersin merkezde 7, Tarsus’ta 5, Erdemli’de 4, Silifke’de 2, Mut, Aydıncık, Bozyazı, Gülnar ve Çamlıyayla’da 1’er adet olmak üzere toplam 23 mobil kesim ünitesi ile bayramda hizmet verilecek.

Kesimler 250 sertifikalı kasap tarafından yapılacak

Mobil kesim üniteleri bayramın 1. günü, mezbahalar ise Kurban Bayramı boyunca faaliyette olacak. Mobil kesim ünitelerindeki kesimler 07.0018.00 saatleri arasında yapılacak. Kesimler, 250 sertifikalı kasap, 110 yardımcı personel ve her kesimhanede görevli bir veteriner hekim ile veteriner sağlık teknikerleri gözetmenliğinde yapılacak.

Bayramda ulaşım Mersinliler için ücretsiz olacak

Ulaşım Dairesi Başkanlığı, vatandaşların Kurban Bayramında ulaşımlarını huzurlu, rahat ve sorunsuz bir şekilde geçirebilmesi için seferlerini aralıksız sürdürecek. Kurban Bayramının 1. gününden itibaren bayram süresi boyunca vatandaşlar toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

Yakaköy Mezbahası ve mezarlıklar için de ücretsiz servis

Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz ulaşım hizmeti Yakaköy Mezbahası için de geçerli olacak. Yakaköy mezbahasında kurban kesmek isteyen vatandaşların ulaşım sıkıntısı çekmemesi için oluşturulan ücretsiz servisler, bayram boyunca Taş Bina önünden 07.0015.00 saatleri arası, Yakaköy’den de 08.0016.00 saatleri arasında iki saatte bir kalkacak. Akbelen ve Güneykent mezarlıklarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar da 19, 20 ve 21 temmuz tarihlerinde ücretsiz ring seferlerinden faydalanabilecek. Makine İkmalden kalkacak olan mezarlık ring servisi Toros Devlet Hastanesi, İstasyon, Taş Bina, İstiklal Caddesi, Çankaya, Akbelen Bulvarı istikameti üzerinden Akbelen Mezarlığına, ardından da Güneykent Mezarlığına gidecek. Ring seferleri, Makine İkmalden 08.0016.00 saatleri arasında her saat başı, Güneykent Mezarlığından da 08.0017.00 saatleri arasında her saat başı yapılacak.

İtfaiye ekiplerinin mesaisi devam edecek

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı süresince oluşabilecek trafik kazaları, aramakurtarma operasyonları ve yangın gibi afetlere karşı 7/24 görev başında olacak. Her türlü acil duruma karşı gerekli eğitim ve donanıma sahip olan itfaiye ekipleri, bayram boyunca yaşanan tüm sorunlara cevap verecek. Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler de görev başında olacak ve Kurban Bayramı boyunca rutin denetimlerini sürdürecek. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri ise ihtiyaç dahilinde kentin farklı noktalarında çalışmalarını sürdürecek.

İbadethaneler bayram için hazır

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadetlerini yapabilmeleri için Mersin genelindeki camii, cemevi, kilise, türbeler, resmi kurumların mescitleri gibi ibadethanelerin rutin temizlikleri bayram öncesi sıklaştırdı. Vatandaşların ibadetlerini gönül rahatlığıyla hijyenik bir şekilde gerçekleştirmesi için çalışan Büyükşehir Belediyesi, kutsal alanların temizliğini de titizlikle sürdürüyor.

Mezarlıklar, ziyaretler için tertemiz yapılıyor

Mersin merkez ve ilçelerde bulunan mezarlıklarda Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini Kurban Bayramına yakışır şekilde yapabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını bu noktada da yoğunlaştırdı. Mersin merkez ve ilçe mezarlıklarındaki tüm temizlik işlemlerini sürdüren ekipler, daha estetik ve temiz bir görünüm için gece gündüz çalışıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.