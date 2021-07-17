Mersin'deki orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan ve 3 gün süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınabilen orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor Yangında bin 500 dekar alan zarar görürken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan ve 3 gün süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınabilen orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında bin 500 dekar alan zarar görürken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
15 Temmuz Perşembe günü sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesinde başlayan ve bugün kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor. 3 gün boyunca havadan 3 uçak ile 21 helikopter ve karadan 164 arazöz ile 850 personel yangına müdahale ederken, sabah saatlerinde yangın tamamen kontrol altına alınabildi. Yangında bin 500 dekar alan zarar görürken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Ekiplerin, birçok bölgede soğutma çalışmalarına devam edeceği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.