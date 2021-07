Mersin'de bayram karnaval havasında yaşandı

Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesince 13 ilçede, 35 noktada düzenlenen konserlerle, vatandaşlar bayramı karnaval havasında yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen ‘Bayram Konserleri’, Kurban Bayramı’nın ilk günü başladı, 24 Temmuz’da sona erdi. Erdemli’de 8, Tarsus’ta 3, Silifke’de 2, Çamlıyayla’da 2, Anamur, Mut, Bozyazı, Aydıncık ve Gülnar’da 1’er, Toroslar, Akdeniz, Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde ise 15 olmak üzere kentin toplam 35 noktada konserler gerçekleştirildi. Bu konserlerde 18 sanatçı ve 14 grupla, onlara eşlik eden 200’e yakın müzisyen sahne aldı. Yaz aylarının gözde tatil noktaları arasında yer alan Kızkalesi’ndeki konserlere özellikle turistler yoğun ilgi gösterdi. Bayram tatilini Mersin’in yayla ve sahillerinde değerlendiren tatilciler, sabah doğanın ve denizin tadını çıkartırken, akşamları da konserde eğlendi.

“Sahneye çıkan arkadaşlar gerçekten çok keyifli”

Tatil için Kayseri’den Kızkalesi’ne gelen Yasemin Ada, konserleri oldukça eğlenceli bulduğunu belirterek, “4 gündür buradayız. İki gündür konser dinliyoruz, çok eğlenceli. Sahneye çıkan arkadaşlar da gerçekten çok keyifliler” dedi.

Tatilcilerden Ahmet Çelik, Mersin’i çok temiz, konserleri de eğlenceli bulduğunu ifade ederek, “Ben Urfa’dan Mersin’e ilk defa geldim. Yaklaşık bir haftadır buradayız. Konseri az önce gördük, çok beğendim. Mersin gerçekten çok temiz. Şu an gerçekten çok mutluyum” diye konuştu.

“Konserler on numara”

Mersin’e birçok kez geldiğini söyleyen Mustafa Erdem ise konserler sayesinde bu gelişinde daha güzel zaman geçirdiğini kaydetti. Erdem, “Yaklaşık 3 gündür buradayız. Belediyenin bu tür aktiviteleri çok güzel, konserler on numara" ifadelerini kullandı.

