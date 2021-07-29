MESKİ, Bozyazı’da yağmur suyu hattı çalışmalarına başladı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Bozyazı ilçesi Merkez Mahallesinde yağmur suyu hattı yapım işine başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahalle sakinleri artık yoğun yağışlardan etkilenmeyecek, olası su baskınlarına son verilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ’nin yatırım bedeli 3 milyon 404 bin lira olan yapım işi kapsamında; 2x1,25 ebadında 196 metre, 1,50x1 ebadında 86 metre, 1x1,25 ebadında bin 18 metre betonarme kutu menfez ile yağmur suyu hattı ve 595 metre Ø1000 milimetre betonarme boru yağmur suyu hattı yapılacak.

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