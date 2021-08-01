Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı

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Mersin'in Silifke ilçesinde 3 gün önce çıkan Gülnar ilçesine de sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı.

29 Temmuz'da sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde başlayan orman yangını, dün rüzgarında etkisiyle Gülnar ilçesine bağlı Dedeler Mahallesi sınırına yayılıp gece boyunca etkisini sürdürdü. Ekiplerin gün ağarıncaya kadar müdahale ettiği yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Bölgede başlatılan soğutma çalışmaları sürüyor.

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