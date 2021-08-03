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Mersin Ticaret Borsası, ÇKA desteğiyle Bakliyat Araştırma Merkezi kuruyor

İHA

Mersin Ticaret Borsası, ÇKA desteğiyle Bakliyat Araştırma Merkezi kuruyor

– Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Çukurova Kalkınma Ajansına (ÇKA) sundukları Bakliyat Araştırma Merkezi projesinin kabul edildiğini bildirdi. Özdemir, proje kapsamında inovatif, katma değeri yüksek, niş hedeflere yönelik bakliyat türev ürünleri geliştirilmek amacıyla Mersin’de bir ArGe merkezi kurmayı hedeflediklerini belirtti.
Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, yazılı bir açıklama yaparak, Bakliyat Araştırma Merkezi projesinin ayrıntılarını paylaştı. Özdemir, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) tarım ve gıda sektörüne ilişkin önümüzdeki 10 yıllık öngörüleri içeren raporuna göre, önümüzdeki 10 yıllık süreçte hızlı kentleşme, değişen yaşam koşulları ve yoğun çalışma şartları ile ilişkili olarak sağlıklı, hazır ve atıştırmalık gıdalara olan talebin önemli ölçüde yükselmesinin tahmin edildiğini ifade etti. Bakliyat üretiminde ve ticaretinde söz sahibi olan Kanada, Amerika ve Avustralya gibi gelişmiş ülkelerde bakliyat tüketiminin niteliği bu yönde farklılaştığına dikkat çeken Özdemir, “Özellikle gelir seviyesi açısından öne çıkan bu ülkelerde bakliyat ürünlerinin kendisinin tüketim düzeyi son derece düşüktür. Ancak bu ülkeler bakliyat ürünlerini yaygın olarak konserve, humus, cips, bakliyat unundan ekmek, kek, pasta ve benzeri türev ürünler şeklinde tüketmektedirler” dedi.

“Projemiz kabul edildi”
Bakliyatta değişen tüketim alışkanlıkları gerçeğinden hareketle ÇKA tarafından yürütülmekte olan 2021 Yılı Yenilik ve Verimlilik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında, Mersin Ticaret Borsası olarak hazırladıkları Bakliyat Araştırma Merkezi projesinin kabul edildiği bilgisini veren Özdemir, hedeflerini anlattı. ÇKA tarafından kabul edilerek, desteklenmeye değer bulunan projeyle inovatif, katma değeri yüksek, niş hedeflere yönelik bakliyat türev ürünleri geliştirilmek amacıyla Mersin’de bir ArGe merkezi kurulmasının hedeflendiğini kaydeden Özdemir, şöyle devam etti: “Halihazırda yalnızca ayıklama ve paketlemeyi içeren bakliyat işleme prosesini ArGe temelli olarak dönüştürüp gıda sektöründeki yeni trendlerle birlikte sektörün gelişiminin ve katma değer yaratma kapasitesinin artırılması, sektörün yüksek katma değerli ürünler ihraç etmesinin sağlanması, bakliyat ürünlerine yönelik dünya genelinde yapılan ArGe çalışmaları sonucunda oluşan bilgi birikiminin ülkemize kazandırılması ve sektörün kullanımına sunulması, nihai tüketici tercihlerine cevap verecek şekilde tüketime hazır, lezzetli, sağlıklı ve ekonomik ürünler geliştirilmesi ve bu ürünlerin ticarileştirilerek yaygınlaşmasının sağlanması, sektörde çalışabilecek yeterlilikte ArGe personeli yetiştirilmesi hedeflerine ulaşılması amaçlanmaktadır. Bakliyat sektörümüze yeni ufuklar açacağına inandığımız bu projemizin amacına ulaşmasını diliyoruz.”

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