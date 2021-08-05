Mersin’de vaka sayısındaki artış sürüyor Sağlık Bakanı Koca’nın açıkladığı haftalık vaka haritasına göre, Mersin’de vaka sayısı 100 binde 233,58 kişiye yükseldi

– Mersin’de korona virüs (Covid19) vakalarındaki artış devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka haritasına göre, Mersin’de vaka sayısı 2430 Temmuz tarihleri arasında 100 binde 233,58 kişiye yükseldi. Mersin’deki aşılanma oranı ise dün akşam itibariyle yüzde 69,1 oldu.

Kısıtlamaların kaldırılması ve 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin Mersin’deki etkileri devam ediyor. Yaz aylarını fırsat bilen yerli turistlerin Mersin sahillerine akın etmesi, ildeki korona virüs vakalarını da patlattı. Açıklanan vaka haritaları, vaka sayılarının her hafta arttığını da gözler önüne serdi. Bakan Koca’nın geçen hafta açıkladığı 1723 Temmuz vaka haritasında vaka sayısı 100 binde 109,65 kişiye yükselen ve vaka sayısı en fazla artan 7’nci il olan Mersin, 2430 Temmuz tarihli haritada 14’üncü il oldu, ancak vaka sayılarındaki artış sürdü.



Vaka sayısı bir haftada 123,93 kişi arttı

1723 Temmuz tarihli güncel haftalık vaka haritasına göre vaka sayısı 100 bin kişide 109,65 olan Mersin’de, 2430 Temmuz tarihleri arasında vaka sayısı 123,93 kişi daha artarak 233,58 kişiye yükseldi. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 4 Ağustos Çarşamba saat 19.00 itibariyle Mersin’deki aşılanma yüzdesi ise 69,1 oldu.

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