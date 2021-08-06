Yenişehir Belediyesi'nin spor kurslarına kayıtlar devam ediyor

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, çocuklar ve gençler için 7 ayrı branşta spor kursları düzenliyor. Yenişehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin açacağı kurslar için ön kayıtlar devam ediyor. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, aileleri çocukları için kayıt yapmaları çağrısında bulundu.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye çocukları ve gençleri sportif faaliyetlerle buluşturmaya devam ediyor. ‘Yenişehir’de spor bir başka’ sloganı ile 7 ayrı branşta kurslar düzenleyen Yenişehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, kurslarla çocukların ve gençlerin spor yapmasına ve sosyalleşmesine olanak sağlıyor. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, cimnastik, atletizm ve triatlon dallarında açılacak olan kurslar için ön kayıtlar devam ediyor. Özgecan Gençlik Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi’nde profesyonel antrenörler tarafından verilecek olan kurslara ön kayıt yaptırmak isteyenler 0537 522 75 77 irtibat numarasından kaydını oluşturabilecek.

614 yaş arası çocuklar için futbol, 714 yaş arası çocuklar için basketbol, 714 yaş arası çocuklar için voleybol, 5 8 yaş arası çocuklar için cimnastik, 516 yaş arası çocuklar için tenis kursu verilecek, triatlon ve atletizm dallarında ise yaş sınırı bulunmuyor.

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