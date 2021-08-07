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Mersin'in Tarsus ilçesinde suda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Berdan nehrinin Vefa köprüsü bölgesinde sabah saatlerinde bir erkek cesedi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine intikal eden yetkililer cesedi sudan çıkardı.

Yapılan incelemede cesedin Emrah Karakaya'ya ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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