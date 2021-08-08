Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal yaşam merkezleri inşa ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı bölgelerde başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere halkın sosyalleşmesine ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla sosyal yaşam merkezleri inşa ediyor. Halkkent’te yapımı süren Toroslar Sosyal Yaşam Merkezi’nin yıl sonuna doğru açılması planlanıyor.

Dezavantajlı bölgelerde özellikle çocuklar, yaşlılar ve engellilere yönelik hizmetlerini hız kesmeden sürdüren Büyükşehirin sosyal yaşam merkezleri, bölge ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal donatı alanlarından oluşacak. Bir süre önce Halkkent’te yapımı süren projenin arazi incelemesini yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal tesislerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Bazı yerlerde çok amaçlı toplum merkezleri oluşturacağız, bazı bölgelerde daha lokal taleplere, örneğin taziye evi taleplerine yanıt vereceğiz. 2023 sonuna kadar bu taleplerin yoğun olduğu Akdeniz’de ve Toroslar’da bu talepleri karşılayacağız” demişti.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından açılması planlanan Toroslar Sosyal Yaşam Merkezi’nin inşaat çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlardan gelen taziye evi talebi üzerine bölgenin ihtiyaçları belirlenerek yapımına başlanan kompleks, 6 kadın mesleki eğitim atölyesi, 45 öğrenci kapasiteli okul öncesi eğitim birimi, 350 öğrenci kapasiteli kurs, emekli evi ve 400 kapasiteli taziye evini içerisinde barındıracak. Yerelden başlayan hizmetlerin daha iyi sonuçlara ulaştırdığı ilkesinden hareketle kurulan tesis ile verilen hizmetlerin yanında yapılacak organizasyonlarla vatandaşların sosyal yaşamının da canlandırılması planlanıyor.



"Hal Mahallesi’ndeki merkezin inşaatı sürüyor"

Büyükşehir, aynı ihtiyaçları karşılayacak yapıda bir sosyal yaşam merkezini de Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi’ne kazandıracak. İnşaatın hızla devam ettiği, bodrum, zemin ve 2 kattan oluşacak tesiste, taziye evi, mahalle mutfağı ile eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezi öğrencilerinin eğitimi için derslikler bulunacak. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Özlem Yaşar, sosyal yaşamı canlandıracak Toroslar Sosyal Yaşam Merkezi ilgili olarak, “Çocuğu, kadını, engellisi, yaşlısı tüm bireyleri kapsayacak hizmetler planlıyoruz. Kreşimiz olacak, gençlerimiz için eğitimi destekleyici kurslarımız¸ emeklilerimizin sohbet edebilecekleri bir mekan, cenazelerde vatandaşlarımıza hizmet sunacağımız Taziye Evi gibi birçok etkinliği içinde barındıran komplike bir tesisimiz olacak burası” ifadelerini kullandı.



“Yıl sonuna kadar yetiştirip, halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz”

Tesiste verilecek hizmetleri bölge halkının ihtiyacına yönelik olarak planladıklarını belirten Yaşar, “Yerelden başlayan hizmetlerin daha iyi sonuçlara ulaştırdığı ilkesiyle hareket ediyoruz. Onun için muhtarımızla iş birliği halinde bu tesisi planladık. Yıl sonuna kadar yetiştirip, halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Başkanımız Vahap Seçer de bu işi belediyenin bir görevi olarak görmüyor, onun aksine yerel halkı destekleyerek güzel sonuçlara ulaşabileceğimiz bilinciyle bunu bir misyon ediniyor. Onun da verdiği destekle en kısa sürede halkımızın hizmetine açmak istiyoruz” dedi.

Tesiste yapılacak etkinlik ve hizmetleri de anlatan Yaşar, “Bu alanda vatandaşlarımıza hukuki destek, psikolojik destek, eğitim desteği, gelir edindirici kurslar, sosyal etkinliklerini yapabilecekleri çok amaçlı salonlar gibi hizmetlerimiz olacak. Okul öncesi çağdaki çocuklarımız için okul öncesi eğitim, okula devam eden çocuklarımız, gençlerimiz için okula destek kursları, halkımızın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda farkındalık eğitimleri planlanacak, konserler, anma günleri gibi etkinliklerimiz olacak” diye konuştu.

Halkkent Mahalle Muhtarı Mustafa Çetin ise Başkan Seçer’in bölgenin özelliklerini dinleyerek, taziye evinin dışında birçok eksikliği belirledikten sonra bu hizmeti başlattığını kaydederek, "Biz mahalle muhtarları olarak Vahap Başkanımıza taziye evi projesi üzerine gittiğimizde, mahallenin coğrafik yapısını sorduğunda, 12 bin 500 seçmeni, 21 bin civarında nüfusu, 6 bin konut olduğunu söyledik. Sadece taziye evinin yetmeyeceğini, emekli sohbet evi, kreş, kadınlara kurs yeri, gençlere dershane yapılması gerektiğini söyledi. Bu düşüncesi için kendisine teşekkür ediyoruz. Mahallemizde Büyükşehir adına yapılacak olan her şeyi yaptılar, gerek aşevi, Adile Naşit Kreşimiz, gerek evde bakım hizmetleri. Büyükşehire bütün alakalarından dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

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