AHBİB, fasulye ve bezelye ihracatında atak yaptı AHBİB temmuz ihracatında yüzde 27 artış yakaladı

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 artışla 106,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Temmuz ayında 142 bin 959 ton ürünü küresel pazarlarda değerlendirdiklerini belirten Başkan Hüseyin Arslan, bu ayda en fazla ihraç ettikleri ürünlerin bezelye ve fasulye olduğunu kaydetti.



“Bakliyatta katma değeri yüksek türev ürünlere odaklanmalıyız”

AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, sektörün bir yandan Covid19 pandemisinin küresel ticarette oluşturduğu güçlüklere ve maliyet artışlarına rağmen ihracatını devam ettirirken diğer yandan yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkarılması ve verimi artıracak sertifikalı tohum üretimine yoğunlaştığını söyledi. Önümüzdeki 10 yıllık öngörülere göre hızlı kentleşme, değişen yaşam koşulları ve yoğun çalışma şartları ile ilişkili olarak sağlıklı, hazır ve atıştırmalık gıdalara olan talebin önemli ölçüde yükselmesinin beklendiğini kaydeden Başkan Hüseyin Arslan, Türk firmaların uluslararası piyasada daha etkin olabilmesi için bakliyat ürünlerini konserve, humus, cips, ekmek, kek, pasta gibi katma değeri yüksek türev ürünlere dönüştürecek yenilikçi yatırımlara öncelik vermesi gerektiğini vurguladı.

Tüketici tercihlerine cevap verecek şekilde tüketime hazır, lezzetli, sağlıklı ve ekonomik ürünlerin geliştirilmesi ve bu ürünlerin ticarileştirilerek yaygınlaşmasının sektörün geleceği için kritik önem taşıdığını dile getiren Başkan Hüseyin Arslan, diğer yandan verimi artırmaya yönelik sertifikalı tohum üretiminin artırılması ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik adımların hızlandırılması gerektiğini bildirdi.



“Mısır, fasulye ve yer fıstığı ihracatta artış rekortmeni ürünler”

Temmuz ayında 652,8 milyon dolarlık sektör ihracatından AHBİB olarak yüzde 16 oranında pay aldıklarını belirten Başkan Arslan, “Temmuz ayında bölge ihracatımızı ürün gruplarına göre değerlendirdiğimizde bakliyat ürünleri yüzde 100 artış ve 34,5 milyon dolar değer ile birinci sırada yer aldı. Bunu yüzde 12 azalış ve 19,5 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri, yüzde 45 artış ve 12 milyon dolar değer ile şeker ve şeker mamulleri takip etti. Temmuz ayında ihracat hacminde en yüksek artışları mısır, fasulye, yer fıstığında yakaladık. Bu ayda yüzde 37 bin artışla 2,4 milyon dolarlık mısır, yüzde 34 bin artışla 11,2 milyon dolarlık fasulye ve yüzde 21 bin artışla 2,1 milyon dolarlık yer fıstığı ihraç ettik. Temmuz ayında soya fasulyesi, şeker ve bezelye ihracatımızda da önemli artışlara imza attık” dedi.



En fazla ihracat Irak, Suriye ve Çin’e

Temmuz ayında 156 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren AHBİB’in ana pazarlarını Orta Doğu, Avrupa, Afrika ülkelerinin oluşturduğunu aktaran Başkan Arslan, şunları söyledi:

“AHBİB olarak temmuz ayında en fazla ihracatı yüzde 156 artış ve 29,4 milyon dolar değer ile Irak’a gerçekleştirdik. Bölge ihracatımızda yüzde 28’lik pay alan Irak’ın ardından yüzde 90 artış ve 8,8 milyon dolar değer ile Suriye ikinci, yüzde 195 artış ve 4,4 milyon dolar değer ile Çin Halk Cumhuriyeti üçüncü sırada yer aldı. Bu ayda Lübnan, Kenya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Umman, Polonya, Togo, Endonezya, Özbekistan ve Uganda pazarlarında 38 katına varan oranlarda artışlar elde ettik.”

AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, 2021 yılı OcakTemmuz dönemindeki bölge ihracatının yüzde 20,4 artışla 809 milyon dolara ulaştığını sözlerine ekledi.

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