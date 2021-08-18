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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Son günlerde Mersin’i saran beyaz sineğe karşı kapsamlı mücadele başladı

İHA

Son günlerde Mersin’i saran beyaz sineğe karşı kapsamlı mücadele başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, son günlerde tüm Mersin’i saran, mevsimsel olarak yaz aylarında yoğunluk gösteren ve canlılara zarar vermediği belirtilen beyaz sineğe karşı kapsamlı bir mücadele başlattı. Ekipler, 5 adet mist blower ve holderli 4 araçla şehir merkezinde ilaçlama çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında çoğalan ve canlılara zarar vermese de gün içerisinde vatandaşlara rahatsızlık veren beyazsinekle mücadele kapsamında yoğun bir çalışma yürütüyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, sineklerin yoğun olduğu kauçuk ağaçları başta olmak üzere parklar, yollar ve yürüme alanlarında ilaçlama çalışması yapıyor.

“Kısa sürede beyaz sinekten kurtulmak için çalışıyoruz”
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Saha Denetim Sorumlusu Ziraat Mühendisi Bülent Gül, bu sineklerin canlılara kesinlikle zarar vermediğini, ancak havada uçuştuğu için insanlara rahatsızlık verdiğini vurguladı. Beyaz sineğin bir süre sonra kendiliğinden ortadan kaybolacağına dikkat çeken Gül, yine de şehrin çeşitli noktalarında özellikle kauçuk ağaçları başta olmak üzere, yeşil alanlarda, çimenlerde, otlarda ve diğer ağaçlarda beyaz sineğe karşı ilaçlama mücadelesi yürüttüklerini belirtti. Gül, “Bu beyaz sinek çok uzun sürmeyecektir. Zaten mevsimsel olarak çıkıp belirli bir dönemden sonra kaybolacaktır. Yalnız biz bu süreçte vatandaşlarımızın rahatsızlık yaşamaması adına mücadele yürütüyoruz, çünkü insanın ağzına, gözüne haliyle giriyor, rahatsız ediyor. Bunu ortadan kaldırmak için ilaçlama mücadelemize devam ediyoruz. Vatandaşlarımızı rahatsız etmeyecek şekilde ilaçlamamızı yapıp kısa sürede bu beyaz sinekten kurtulmak için çalışıyoruz” dedi.
İlaçlamaya sabah erken saatte başladıklarını söyleyen Gül, “Bu mist blower dediğimiz araçlarımızla vatandaşlarımız daha sokağa çıkmadan sabah saat 5.30 civarında ilaçlamaya başladık. Parklar, yollar, yürüme alanları boşken erken saatlerde ilaçlıyoruz. Sabah erken saatte, güneşin doğuşu ile beraber konakladığı yerden çıktığı için bunları daha rahat yakalamak ve daha rahat etkisiz hale getirmek için sabahın erken saatlerinde çalışmalarımıza başlıyoruz. Beyaz sinek mücadelesinde çalışan 5 adet mist blower aracımız var. Onun dışında da bizim holderli dediğimiz el hortumuyla yapılan 4 tane yol aracımız var” diye konuştu.

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