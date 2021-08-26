‘Mersin Turizm Harita Rehberi’ hazırladı, TEKNOFEST’te finale kaldı

– Mersin Üniversitesi Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans Programı öğrencisi Bilal Er, tasarlayıp geliştirdiği web uygulaması ‘Mersin Turizm Harita Rehberi’ ile TEKNOFEST 2021’de finale kalkmayı başardı.

Mersin Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi Bilal Er, TEKNOFEST Yarışmasında bir başarıya imza attı. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans Programı öğrencisi Er tarafından tasarlanan ve geliştirilen, danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Lütfiye Kuşak'ın yaptığı, tarihsel içerik desteği Öğr. Gör. Ercan Bolat tarafından sağlanan "Web ve Mobil Harita" grubu, TEKNOFEST 2021'de Turizm Teknolojileri yarışmasında finale kaldı.

Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Yakar, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans Programının henüz yeni olmasına rağmen, öğrencilerin arka arkaya ülke çapında başarılar getirmesinden memnun olduğunu ifade etti.

Tamamen açık kaynak kütüphaneleri kullanılarak oluşturulan web uygulaması Mersin’in turizm harita rehberi için örnek çalışma özelliği taşıyor. Uygulamaya https://trmap.net/ sitesinden erişim sağlanabiliyor.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST final yarışması, 2126 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanında yapılacak.

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