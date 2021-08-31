Mersin’de yangın alanlarında gençleştirme tespitleri tamamlandı

Mersin'in Aydıncık, Silifke, Gülnar ve Bozyazı ilçelerindeki orman yangınlarında zarar gören alanlardaki gençleştirme tespitlerinin tamamlandığı bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silvikültür Şube Müdürü Hakan Keleş ve Şube Mühendisi Ferhat Kaya, işletme müdürleri ve işletme şefleri ile birlikte Gülnar, Silifke ve Bozyazı Orman İşletme Müdürlükleri sınırlarında çıkan orman yangınlarında yanan alanların yeniden ormanlaştırılması için arazi incelemesi yaptı. İncelemelerde, çoğunlukla kızılçam ormanlarının yandığı, bunun yanı sıra makilik alanlarda meşe, sandal, keçiboynuzu, tespih ağacı, sakız ağacı gibi türlerin de yanmış olduğu tespit edildi.

Yanan alanlardaki ağaçların gelişim çağları, ağaçların ve kozalakların yanma derecesi, toprak yapısı ve meyil durumları dikkate alınarak, tabi gençleştirme veya yapay gençleştirme (tohum ekimi, fidan dikimi, canlandırma kesimi) metotlarının kullanılacağı bildirildi.

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