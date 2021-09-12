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Bakan Özer: "Covid-19 salgını ortamında en güvenli ortam okullardır" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bakanlık olarak en son kapatılacak yerlerin okullar olduğu yönündeki irademiz aynen devam etmektedir" "Vakaların çoğu, okul dışı ortamdan kaynaklanıyor"

İHA

Bakan Özer: "Covid-19 salgını ortamında en güvenli ortam okullardır" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bakanlık olarak en son kapatılacak yerlerin okullar olduğu yönündeki irademiz aynen devam etmektedir" "Vakaların çoğu, okul dışı ortamdan kaynaklanıyor"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısının oldukça düşük olduğunu vurgulayarak, "Bu şunu gösteriyor; şu anda Covid19 salgını ortamında en güvenli ortam okullardır. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı olarak en son kapatılacak yerlerin okullar olduğu yönündeki irademiz aynen devam etmektedir" dedi.
Bazı temaslarda bulunmak üzere Mersin'e gelen Milli Eğitim Bakan Mahmut Özer, Mersin Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali Ali İhsan Su, milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz ile bürokratlar tarafından karşılanan Özer, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, 6 Eylül tarihinde 81 ilde, 57 bin 108 okulda yüz yüze eğitime başlandığını hatırlattı.

"Sadece 198 okulda vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi"
57 bin 108 okulda 850 bin derslik bulunduğunu kaydeden Özer, Sağlık Bakanlığı ile belirlenen kriterler çerçevesinde, tüm okullarda Covid kriterlerine riayet edilerek 1 haftanın tamamlandığını belirtti. Dün Adana'da da ifade ettiği üzere, 850 bin derslikte sadece 198'inde vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini kaydeden Özer, "Bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilim Kurulunun belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde Covid19 salgınında okullarda yüz yüze eğitime devam ederken, uyulması gereken kuralların çoğu, faklı ülkelerde uygulanan kurallarla büyük oranda örtüşüyor. Bir haftalık süreçte gelinen nokta, sağlık kurallarına uyduğumuz zaman süreci ne kadar başarılı bir şekilde yönetebileceğimizi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Covid19 salgını ortamında en güvenli ortam okullardır"
Türkiye'de eğitim sisteminin ölçeğinin çok büyük olduğunu dile getiren Özer, "Yaklaşık 18 milyon öğrencimiz, 1.2 milyon öğretmenimiz, 115 bin temizlik görevlimiz, 100 binin üzerinde idari personelimizin olduğu 20 milyona yakın insanımızın yer aldığı bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı oldukça düşük. Bu şunu gösteriyor; şu anda Covid19 salgını ortamında en güvenli ortam okullardır. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı olarak en son kapatılacak yerlerin okullar olduğu yönündeki irademiz aynen devam etmektedir. Diğer taraftan bildiğiniz gibi virüs sadece okulları seçmiyor, insanların yaşadığı, etkileşim içinde olduğu tüm mekanlarda virüsün yayılma potansiyeli vardır. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı olarak okulları açmak için, tüm okullarımızda uygulamış olduğumuz kriterleri, nasıl harfiyen yerine getirmeye çalışıyorsak, okul dışı ortamlarda da Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu kriterlere tüm vatandaşlarımızın uyması çok büyük öneme sahiptir" diye konuştu.

"Vakaların çoğu, okul dışı ortamdan kaynaklanıyor"
Okulların kapatılmasıyla ilgili veya her hangi bir okulda vaka oluşmasının, okul içi ortamdan kaynaklanmadığını, çoğunun okul dışı ortamdaki bulaştan kaynaklandığını ifade eden Bakan Özer, "Dolayısıyla eğitim sisteminin, Covid19 salgını ortamında yüz yüze eğitime devam etmesi ve 1.5 yıl aradan sonra bu iradenin kararlılıkla uygulanmasında sadece Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizlere görev düşmüyor, toplumun tüm kesimlerine görev düşüyor. Tüm vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara mutlaka uyması gerekiyor ki, okullarımızı sürekli açık tutalım, öğretmenlerimiz öğrencileriyle birlikte olsun ve öğrencilerimiz de okulda arkadaşlarıyla eğitim öğretime devam etsinler hem de psikososyal olarak da özgüvenleri yerinde süreçleri takip edebilsinler" şeklinde konuştu.

"Okul bazlı, vaka bazlı istisnalar getiriyoruz"
Bakanlık olarak Covid19 salgınında iller, ilçeler bazında önlemler veya istisnai kurallar getirmediklerini vurgulayan Özer, şöyle devam etti; "Okul bazlı, vaka bazlı istisnalar getiriyoruz. Örneğin kamuoyunda sıklıkla tartışılan kalabalık sınıflar konusu var. 850 bin dersliğin yüzde 56'sında öğrenci sayısı 25'in altındadır. Bu dersliklerin yüzde 18'inde de 26 ile 30 arasında öğrenci sayısı bulunuyor. Dolayısıyla kalabalık sınıflar istisnai bir durumdur, yaygın bir durum değildir. İstisnai durumlarda, istisnai kurallar uygulanır. Dolayısıyla biz bakanlık olarak tüm illerimizde, valilerimize, milli eğitim müdürlerimize okul bazlı kalabalık sınıflarla ilgili her türlü önlemi alma, ikili eğitime geçme veya ders saati süresinde tasarrufta bulunma yetkisi verdik. Ve şu anda 200'e yakın okul bu önlemler çerçevesinde ikili eğitime geçti. Kalabalık sınıflar, ağırlıklı olarak arsa bulunamayan yerlerde veya depremdeki güçlendirme ve yıkım çalışmalarından kaynaklanan gecikmelerden ortaya çıkan geçici bir durumdur. İnşallah bakanlık olarak da tüm süreci takip ediyoruz, bu istisnai durumlarla ilgili gerekli her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz."
Bugün de Mersin'de eğitim öğretimdeki ilk 1 haftayı değerlendirme imkanı bulacaklarını söyleyen Özer, "Aynı zamanda Mersin'deki eğitim yatırımlarını gözden geçirme, eğitim kalitesini arttırma ile ilgili ne gibi uygulamaları hayata geçirebiliriz, hep birlikte değerlendirme imkanımız olacak" dedi. Özer, Mersin'de Covid19 salgını sürecinde mesleki eğitimde ciddi bir dönüşüm yaşandığını da belirterek, meslek eğitim okullarında salgın sürecinde maskeden dezenfektana, tuluma kadar bir çok ürün üretilerek sürece katkı verildiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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