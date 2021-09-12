Mersin'de su borçlarının yapılandırılması için son tarih 30 Eylül

Mersin'de su borçlarının yapılandırılması için son tarihin 30 Eylül'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7326 Sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un yürürlüğe girdiği anımsatıldı. Kanun kapsamında MESKİ aboneleri 30 Nisan 2021 tarihinden önce tahakkuk etmiş borçlarını yapılandırabilecek. Abonelere su borçlarını ödemelerinde büyük kolaylık getiren bu düzenlemede, 30 Nisan 2021 tarihinden önceki su ve atıksu gecikme zamları ve faizleri yerine, YİÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılacağı kaydedildi. Daha önce 31 Ağustos 2021 olan yapılandırma imkânı için son başvuru tarihi ise Resmi Gazete’de yayınlanan kararla 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyen abonelerin, en geç 30 Eylül tarihine kadar MESKİ Genel Müdürlüğü şubelerinden, eDevlet’ten, Teksin Mobil Uygulaması’ndan veya meski.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecekleri kaydedildi.

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