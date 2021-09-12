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Seçer: "Ben Mersin için uyumayan bir adamım" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çay Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, yapımı devam eden 44 bin metre içmesuyu hattı konusunda vatandaşları bilgilendirdi

İHA

Seçer: "Ben Mersin için uyumayan bir adamım" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çay Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, yapımı devam eden 44 bin metre içmesuyu hattı konusunda vatandaşları bilgilendirdi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Akdeniz ilçesindeki Çay Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, yapımı devam eden ‘Çay ve Çilek Mahalleleri İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu Yapım İşi’ konusunda halkı bilgilendirdi.
Başkan Seçer’e ziyaretinde belediye ve MESKİ bürokratları da eşlik etti. İçmesuyu, asfalt ve tozlanma sorunu yaşayan mahallenin sorunlarına dikkat çeken Seçer, Çay Mahallesi’nin yaklaşık 45 yıl önce kurulmuş bir mahalle olduğunu belirterek, “45 sene önce ev yapımı başlayınca su şebekesi de döşenmeye başlamış. 45 seneden bugüne kadar da eski sistem devam etmiş. Nüfus artışı olduğu için nüfus değişmiş. Biz bu inşaata başlamadan önce, 2’nci, 3’üncü katlara su çıkıyor muydu? Çıkmıyordu. 11 Ekim 2021 tarihinde bitecek. Müteahhitin de 120 gün uzatma hakkı var kanunen. Der ki; ‘kriz oldu, pandemi oldu, o oldu, bu oldu.’ O da var mı? Demek ki o zaman 4 ay daha ekleyin üzerine. Kasım, aralık, ocak, şubata kadar bu adamın vakti var mı? Bunu bir yazın” dedi.
“Ben buraya ilk defa gelmiyorum”
Seçer, vatandaşları provokatörlere kanmamaları yönünde uyarırken, “Peki bundan 4 sene önce, yine 2’nci, 3’üncü kata su çıkıyor muydu? Çıkmıyordu. Peki o zaman Büyükşehir, MESKİ yok muydu? Niye yapmadılar? Bu bana haksızlık değil mi? Siz niye provokatörlere kanıyorsunuz? Bugüne kadar Çay Mahallesi’ne girmeyenlere, niye müsaade ediyorsunuz bildiri dağıtmalarına? Bugüne kadar Çay Mahallesi’ne mi girdiler? Şu parkın haline bak. İnsan utanır, sıkılır. Gidin bir de Büyükşehir’in parklarına bakın. Ben ilk defa buraya gelmiyorum. Sadece seçimde gelmedim. Geçen sene de ben buraya geldim. İnşaatı başlattığımız dönem de geldim. Sizden kaçan var mı, korkan var mı? Kimden korkacağız biz? Biz Allah’tan başka bir şeyden korkmayız. Biz sizler için hizmet ediyoruz” diye konuştu.
Seçer, bir yandan inşaat devam ederken, bir yandan da asfalt dökümü yapmanın teknik olarak mümkün olmadığını vurgularken, “ÇayÇilek’te toplamda 3 bin abone var. Bunun bin 360’ı Çay Mahallesi’nin, D400’ün altı. Yani şu anda içinde bulunduğumuz yer. Bin 640’ı yukarı Çay, kuzey Çay Mahallesi ve Çilek Mahallesi. Muhtarlarımız burada. Burada Bin 330 abonenin bağlantısı yapıldı. 130 abone kaldı. 130 abone bağlandığı zaman iş bitti. Sisteme su tam tazyik verildi. Bazı noktalarda arıza çıkarsa hemen müdahale edildi. Her şey tamam, teslimatı alındı. Asfalt ondan sonra dökülecek" ifadelerine yer verdi.
“Ben Mersin için uyumayan bir adamım”
Çay Mahallesi için yetkilileri toplayarak, onlarca toplantı yaptığını belirten Başkan Seçer, işin bitim tarihinin de 11 Ekim olduğunu tekrarlayarak şöyle devam etti; “Biz sizi en az sizin kadar düşünüyoruz. Ben Mersin için uyumayan bir adamım. Bakın önemli bir şey söyleyeceğim. Buraya gelişimin nedenini biliyor musunuz? Ben burası için onlarca toplantı yaptım. Çağırdım yetkilileri toplantı yaptım. Salı günü sabah burada Çay İlköğretim Okulu’na geldim. Bilen var mı? Geldim değil mi? Bana, Allah’ınıza, dininize söyleyin bakalım. Kaç tane Büyükşehir Belediye Başkanı Çay Mahallesi’ne bu kadar sık geldi? Bir kere mi geldi? İnşaat başladığında buradaydım.”
“Bu yolları yaptıktan sonra diyeceksiniz ki, ‘Vahap Başkan’ı boş yere üzdük’”
Gelecek hafta çarşamba gününe kadar Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesinin makinelerinin Çay Mahallesi’ne gireceğini duyuran Seçer, “Asfaltın altyapısının yapımını başlatacaklar. Buralara arazöz giriyor toz çıkmasın diye. Bir talimat daha verdim. Vatandaş tozdan şikayetçi. Aslında bu müteahhittin görevi. Bizim birimler, belediyenin birimleri, Park Bahçeler, Yol Asfalt arazözlerini gönderecek, daha sık sulama yapacak ki vatandaşlar bundan rahatsızlık duymasın. Çay Mahallesi için bu böyle. Tekrar ediyorum, 1 ay içerisinde inşaat biter, en geç 1 ay sonra. 5 gün sonra yol çalışmaları başlar. 1 ay içinde asfalt dökümü başlar. Bu 20 gündür, en erken 2025 gün. Önce bir sıyırsınlar, sıkıştırsınlar, malzeme koysunlar ki yarın üzerine asfalt döktüğü zaman 2 günde bozulmasın. Bizim yaptığımız yolları görüyorsunuz. Şimdi bu yolları yaptıktan sonra diyeceksiniz ki; ‘Ya biz Vahap Başkan’ı boş yere üzdük.’ Gözünüzü seveyim, yıllardır burayı kimse düşünmemiş, kimse bir şey demiyor. Bir adam gelmiş, demiş ki; ‘Ben adalet dağıtmaya geleceğim.’ Çay Mahallesi’ndeki gariban da ona oy vermiş, Gülnar’daki de vermiş, Tarsus’taki de vermiş, Şevket Sümer’deki de vermiş, Çay’daki, Çilek’teki de vermiş. Bakın, ‘Biz adalet dağıtmaya geldik’ diyoruz" ifadelerini kullandı.
“30, 40 senedir başkasına gösterdiğiniz hoşgörüyü 4 ay daha Vahap Başkanınıza gösterin”
İşin yapımı konusunda yakın takipte olduklarını dile getiren Seçer, şöyle devam etti; “Haklı serzenişler yok değil. Belediye Başkanı olarak ben onun gereğini yaparım. Keşke 100’e bölünsem, her bir parçam 100 yerdeki çalışmaları kontrol altına alsa istediğimiz gibi olur. Eksik varsa tamamlatırız. Az önce söyledim. Biz müteahhidi destekleyeceğiz, bu toz konusunu artık bundan sonra şikayet konusu etmek istemiyoruz. Yakın takipteyiz. Sorunlarınızı anlıyorum. Kendimi sizin yerinize koyuyorum. Şimdi benim de ailem var. Ben de oturduğum evin penceresini hanımım açtığı zaman, ortalık toz duman, kadıncağız temizlemekten yoruluyor, her gün bana şikayet ediyorsa benim de tansiyonum yükselir. Ama karşılıklı olarak anlayış içerisinde olacağız. Tekrar söylüyorum, sizden şunu istiyorum; 30 senedir, 40 senedir, 20 senedir başkasına gösterdiğiniz hoşgörüyü 4 ay daha Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Başkanınıza gösterin. Ben sizin başkanınızım. Kim oy verdi, vermedi onu sormuyorum. Ben sizin başkanınızım. Beni de anlayın."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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