Arıcı, kovanlarını kontrole gittiği bölgede öldü

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Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)-MERSİN´in Anamur ilçesinde arıcılık yapan Abdurrahman Cengiz (60), kovanlarını kontrol edip aracına yöneldiği sırada düştü. Gelen sağlık ekipleri Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaklaşık 30 yıldır arıcılık yapan Abdurrahman Cengiz, sabah saatlerinde Bozyazı'ya 15 kilometre uzaklıktaki Kötekler Mahallesi'nde bulunan arı kovanlarını yanına gitti. İlaçlama yaptıktan sonra aracına yönelen Cengiz, bu sırada yer düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Cengiz'in ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Bozyazı Mithat ÜNAL

2021-09-13 18:00:01



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