Tır ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

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Mersin’in Tarsus ilçesinde tır ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Akşemsettin Mahallesi Akşemsettin Cami yanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cumali A. idaresindeki 33 ADR 454 plakalı tır ile Adem D.'nin kullandığı 33 C 5006 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs duvara çarparak durabildi. Kazada otobüs şoförü Adem D. hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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