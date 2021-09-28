Tarsus karavan turizmine hazırlanıyor

Tarsus Belediyesi, karavancıların konaklayabileceği bir alan oluşturmak için harekete geçti. Tarsus karavan parkı hizmete sunulduğunda Tarsus’a gelen karavancılar, şehrin doğal ve tarihi güzelliklerini rahatlıkla gezebilecek, akşamları huzur ve güven içinde konaklayabilecek.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın, şehri pandemi sonrası turizm tercihlerine göre hazırlama planı çerçevesinde yeni bir adım daha atıldı. Geçtiğimiz yıl eski Tarsus evlerini butik otellere dönüştürerek şehir turizmi konusunda yeni alternatifler oluşturan Tarsus Belediyesi, pandemi sürecinde giderek yaygınlaşan, gelecekte daha yaygınlaşacağı düşünülen karavan turizmiyle ilgili çalışmalara da başladı.

Mersin’in Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Bozdoğan’ın talimatı üzerine çalışmalara başlayan belediye ekipleri, ilk olarak karavan parkı yapılacak alanı belirledi. Buna göre, karavan parkının Çağlayan Mahallesinde Tarsus Şelalesi kıyısındaki alanda kurulması kararlaştırıldı. Böylece karavancılar hem Tarsus şelalesinin eşsiz güzelliği ve serinliğinde konaklayacak hem de tarihi kent merkezi başta olmak üzere Tarsus’un tarihi mekanlarını, doğal güzelliklerini rahatlıkla gezebilecek bir konumda yer alacak.



Elektrik, su ve barınma ücretsiz

Karavan parkı alanında incelemelerde bulunan Başkan Bozdoğan, “Son zamanlarda ilginin arttığı karavan turizmini yaygınlaştırmak ve Tarsus’u karavanların uğrak noktası haline getirmek amacıyla ‘Karavan Park’ projesi çalışmalarını kısa sürede tamamladık. Tarsus Belediyesi olarak bölge turizmine katkı sunmak amacıyla Avrupa standartlarına uygun karavan istasyonunu yakında hizmete açacağız. İlk etapta tam teşekküllü 30 karavanın barınacağı koşulların oluşturulduğu karavan parkımızda misafirlerimiz için elektrik, su, barınma ücretsiz olarak sağlanacak” dedi.

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