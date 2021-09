Akdeniz’de ‘TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri’ başladı

– Mersin’de ilk kez ‘TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri’ düzenlendi. Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz Kaymakamlığı işbirliği ile ‘Bilim Akdeniz’de Şenleniyor’ etiketi ile düzenlenen “TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri” başladı.

Mersin’de ilk kez gerçekleşen bilim şenliğinin açılışına, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, öğretmenler ile farklı okullardan öğrenciler katıldı. Mersin Millet Bahçesi sahil etabında başlayan ve 3 gün sürecek şenlikte; bilimsel atölyeler ve gösterileri izlemek, uzmanlardan konferanslar dinlemek, gösteri deneylerine katılmak ve gökyüzünü teleskop ile gözlemek mümkün olacak.



“Çocuklarımızın önünde yepyeni ufuklar açılacak”

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, bilim şenliğinde yaptığı konuşmada; eğitim sürecine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, Akdeniz’in eğitimde pozitif ayrımcılığı hak ettiğinin altını çizdi. Gültak, “Ülkemizin önemli saygın kurumlarından biri olan TÜBİTAK ile birlikte bu projede yer almak gurur verici. Akdeniz Belediyesi olarak bilim şenliğimize çeşitli katkılarda bulunduk. Bilimsel atölyeler ve gösteri deneyleri ile bilim insanlarımızın sunumları olacak. Teleskopla gökyüzünde incelemeler ve çeşitli etkinliklerle çocuklarımızın önüne yepyeni ufuklar açılacağına inanıyorum” dedi.



Gündoğdu Mahallesine Bilim Merkezi açılıyor

Zeki ve üstün yetenekli çocukları, Mersin Üniversitesi bünyesindeki Bilim ve Sanat Merkezine (BİLSEM) yönlendirdiklerini ve her türlü eğitim ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Gültak, üniversiteye hazırlanan gençler için dijital eğitim portalı hazırlayıp ücretsiz ulaştırdıklarını, liseye hazırlanan öğrenciler için de LGS hazırlık setleri hediye ettiklerini dile getirdi.

Akdeniz ve Mersin’e bir bilim merkezi kazandıracakları müjdesini de veren Gültak, “Bilim Merkezi projemiz Mersin’de bir ilk olacak. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte Gündoğdu Mahallemizde ilk bilim merkezini açacağız. Çocuklarımızın ders alabileceği, ders araç gereçlerinden tutun, birçok bilim tekniklerini öğrenecekleri merkezi harekete geçireceğiz ve bu merkezi sadece Akdenizli gençler değil, diğer ilçelerdeki gençlerimiz de kullanabilecek” diye konuştu.



“Akdeniz’de her alanda değişim ve dönüşüm yaşanıyor”

Akdeniz Kaymakamı Pamuk ise her alanda olduğu gibi eğitim alanında da Akdeniz’de ciddi değişim ve dönüşümler yaşandığını ifade etti; eğitim sürecine ve eğitim yuvalarına verdiği destek ve katkılar için Akdeniz Belediyesine teşekkür etti. Pamuk, bilim şenliğinin Akdeniz’de ilk kez düzenlendiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

“Burada amaç, bilimi, deneyi okul sınırları dışarısına çıkarıp Akdeniz’in caddesinde, sokağına, parkına, bahçesine taşımak. Akdeniz’in dört bir yanından öğrencilerimiz gelecek ve burada deneyle tanışacak. Akdeniz, eğitim alanında bir kabuk değiştiriyor. Bunun rakamları da aynı zamanda yansıyor; birçok alanda, projelerde hep ilkler yapmaya başladık. Bu atmosfer, bu destek ve bu birliktelik devam ettiği sürece her gün artan bir ivmeyle Akdeniz’de eğitimde başarımız daha da yükselecek.”



“Projelerimiz artarak devam edecek”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek de 4 bin eğitim ordusuyla, 65 bin gence hizmet verdiklerini belirtti. Şimşek, “Bu süreçte sadece müfredatta olanları öğretmekle yetinmiyoruz. Bunun dışında öğrendiklerimizden, bilgimizden, birikimimizden öğrencilerimizin en üst seviyede faydalanmaları için çaba sarf ediyoruz. Fedakarlıklarından dolayı genç meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. TÜBİTAK projelerinde 4006’da 24 okulumuz desteklenmeye değer bulunmuştur. Ayrıca liseler arası proje yarışmasında 9 projemiz bölge finaline kalmış, bir projemiz de birinci olmuştur. Ortaokullar arası TÜBİTAK proje yarışmalarında ilimizden 24 proje bölge finaline kalmaya değer bulunmuştur. 24 projenin 11’i, Akdeniz’de görev yapan eğitimci arkadaşlarımızın ürünüdür. Dün sonuçlanan Teknofest 2020’de de yine ilimizden bir okul ve o da Akdeniz’den kazanmış ve Türkiye 3’üncüsü olmuştur. Sadece bu projelerle kalmıyor; hem milli eğitim hem bize bağlı 126 kurum ve okul olarak projelerimize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

