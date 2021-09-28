Akdeniz’de ‘TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri’ başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz’de ‘TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri’ başladı

İHA

Akdeniz’de ‘TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri’ başladı

– Mersin’de ilk kez ‘TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri’ düzenlendi. Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz Kaymakamlığı işbirliği ile ‘Bilim Akdeniz’de Şenleniyor’ etiketi ile düzenlenen “TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri” başladı.
Mersin’de ilk kez gerçekleşen bilim şenliğinin açılışına, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, öğretmenler ile farklı okullardan öğrenciler katıldı. Mersin Millet Bahçesi sahil etabında başlayan ve 3 gün sürecek şenlikte; bilimsel atölyeler ve gösterileri izlemek, uzmanlardan konferanslar dinlemek, gösteri deneylerine katılmak ve gökyüzünü teleskop ile gözlemek mümkün olacak.

“Çocuklarımızın önünde yepyeni ufuklar açılacak”
Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, bilim şenliğinde yaptığı konuşmada; eğitim sürecine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, Akdeniz’in eğitimde pozitif ayrımcılığı hak ettiğinin altını çizdi. Gültak, “Ülkemizin önemli saygın kurumlarından biri olan TÜBİTAK ile birlikte bu projede yer almak gurur verici. Akdeniz Belediyesi olarak bilim şenliğimize çeşitli katkılarda bulunduk. Bilimsel atölyeler ve gösteri deneyleri ile bilim insanlarımızın sunumları olacak. Teleskopla gökyüzünde incelemeler ve çeşitli etkinliklerle çocuklarımızın önüne yepyeni ufuklar açılacağına inanıyorum” dedi.

Gündoğdu Mahallesine Bilim Merkezi açılıyor
Zeki ve üstün yetenekli çocukları, Mersin Üniversitesi bünyesindeki Bilim ve Sanat Merkezine (BİLSEM) yönlendirdiklerini ve her türlü eğitim ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Gültak, üniversiteye hazırlanan gençler için dijital eğitim portalı hazırlayıp ücretsiz ulaştırdıklarını, liseye hazırlanan öğrenciler için de LGS hazırlık setleri hediye ettiklerini dile getirdi.
Akdeniz ve Mersin’e bir bilim merkezi kazandıracakları müjdesini de veren Gültak, “Bilim Merkezi projemiz Mersin’de bir ilk olacak. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte Gündoğdu Mahallemizde ilk bilim merkezini açacağız. Çocuklarımızın ders alabileceği, ders araç gereçlerinden tutun, birçok bilim tekniklerini öğrenecekleri merkezi harekete geçireceğiz ve bu merkezi sadece Akdenizli gençler değil, diğer ilçelerdeki gençlerimiz de kullanabilecek” diye konuştu.

“Akdeniz’de her alanda değişim ve dönüşüm yaşanıyor”
Akdeniz Kaymakamı Pamuk ise her alanda olduğu gibi eğitim alanında da Akdeniz’de ciddi değişim ve dönüşümler yaşandığını ifade etti; eğitim sürecine ve eğitim yuvalarına verdiği destek ve katkılar için Akdeniz Belediyesine teşekkür etti. Pamuk, bilim şenliğinin Akdeniz’de ilk kez düzenlendiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:
“Burada amaç, bilimi, deneyi okul sınırları dışarısına çıkarıp Akdeniz’in caddesinde, sokağına, parkına, bahçesine taşımak. Akdeniz’in dört bir yanından öğrencilerimiz gelecek ve burada deneyle tanışacak. Akdeniz, eğitim alanında bir kabuk değiştiriyor. Bunun rakamları da aynı zamanda yansıyor; birçok alanda, projelerde hep ilkler yapmaya başladık. Bu atmosfer, bu destek ve bu birliktelik devam ettiği sürece her gün artan bir ivmeyle Akdeniz’de eğitimde başarımız daha da yükselecek.”

“Projelerimiz artarak devam edecek”
İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek de 4 bin eğitim ordusuyla, 65 bin gence hizmet verdiklerini belirtti. Şimşek, “Bu süreçte sadece müfredatta olanları öğretmekle yetinmiyoruz. Bunun dışında öğrendiklerimizden, bilgimizden, birikimimizden öğrencilerimizin en üst seviyede faydalanmaları için çaba sarf ediyoruz. Fedakarlıklarından dolayı genç meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. TÜBİTAK projelerinde 4006’da 24 okulumuz desteklenmeye değer bulunmuştur. Ayrıca liseler arası proje yarışmasında 9 projemiz bölge finaline kalmış, bir projemiz de birinci olmuştur. Ortaokullar arası TÜBİTAK proje yarışmalarında ilimizden 24 proje bölge finaline kalmaya değer bulunmuştur. 24 projenin 11’i, Akdeniz’de görev yapan eğitimci arkadaşlarımızın ürünüdür. Dün sonuçlanan Teknofest 2020’de de yine ilimizden bir okul ve o da Akdeniz’den kazanmış ve Türkiye 3’üncüsü olmuştur. Sadece bu projelerle kalmıyor; hem milli eğitim hem bize bağlı 126 kurum ve okul olarak projelerimize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin’de iki iş yerinde yangın
YEREL HABERLER Mersin’de iki iş yerinde yangın
Patron kaçtı, işçiler mağdur oldu Mersin'de bir tekstil firmasının sahibi gece işyerindeki tüm makineleri alarak kayıplara karıştı Sabah işe geldiklerinde şok yaşayan işçiler, iş yeri sahibinden şikayetçi olurken, mağduriyetlerinin giderilmesini istediler
YEREL HABERLER Patron kaçtı, işçiler mağdur oldu Mersin'de bir ...
Vali Su’dan hayırsever vatandaşa madalya ve takdir belgesi
YEREL HABERLER Vali Su’dan hayırsever vatandaşa madalya ve takdir ...
Tarsus karavan turizmine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Tarsus karavan turizmine hazırlanıyor
8 kurşunla vurduğu eski eşi tekerlekli sandalyeye mahkum olan sanık, tutuksuz yargılama istedi
YEREL HABERLER 8 kurşunla vurduğu eski eşi tekerlekli sandalyeye ...
Akdeniz Belediyesi ve MIP işbirliğinde ‘Kadın Konuk Evi’ açılıyor
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi ve MIP işbirliğinde ‘Kadın Konuk ...
Hijyene dikkat çekmek için kendi sabunlarını ürettiler
YEREL HABERLER Hijyene dikkat çekmek için kendi sabunlarını ...
Mut'ta 22 bin ton elma rekoltesi bekleniyor Üreticiler tüccarların alım yapmamasından dertli
YEREL HABERLER Mut'ta 22 bin ton elma rekoltesi ...
Mersin'de Türk halk ve sanat müziği topluluklarına enstrüman sanatçısı alım sınavı tamamlandı
YEREL HABERLER Mersin'de Türk halk ve sanat müziği topluluklarına ...
Seçer: "Mersin itfaiye teşkilatını Türkiye'de parmakla gösterilir hale getireceğiz"
YEREL HABERLER Seçer: "Mersin itfaiye teşkilatını Türkiye'de ...
OSB Başkanı Tekli: "Mersin’in Süper Lig’de takımı olmalı"
YEREL HABERLER OSB Başkanı Tekli: "Mersin’in Süper Lig’de takımı ...
Seçer: "Mersin'i çok değerli noktalara getireceğiz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Sanatın her alanında yapılan her çalışma önemlidir"
YEREL HABERLER Seçer: "Mersin'i çok değerli noktalara ...
Akkuyu NGS'nin 2. güç ünitesine reaktör şaftının ana elemanları kuruldu
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'nin 2. güç ünitesine reaktör şaftının ana ...
Tefecilik operasyonunda 6 kişi tutuklandı Mersin'de, tefecilik ve yağma suçlarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 2'sine ev hapsi verildi
YEREL HABERLER Tefecilik operasyonunda 6 kişi tutuklandı Mersin'de, ...
Suriye kaynaklı petrol atıkları bu kez Erdemli'de görüldü Tarsus ve Akdeniz ilçesinden sonra bu kez Mersin'in Erdemli ilçesi sahilinde görülen Suriye kaynaklı atıklara karşı temizlik çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Suriye kaynaklı petrol atıkları bu kez Erdemli'de ...
Tarsus İdman Yurdu Ergün Penbe ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu Ergün Penbe ile yollarını ayırdı
İsyan sireni tatbikat çıktı Erdemli K2 Tipi Ceza ve İnfaz Kurumunda 'acil eylem tatbikatı' kapsamında senaryo gereği çalınan sirenden sonra 'isyanla birlikte yangın çıktı' anonsu geçildi Sirenlerini açarak kuruma ulaşan güvenlik güçleri ve diğer ekipler olayın tatbikat olduğunu kurum yetkilisinden öğrendi
YEREL HABERLER İsyan sireni tatbikat çıktı Erdemli K2 Tipi Ceza ve ...
Tarsus İdman Yurdu'nda Ergün Penbe dönemi sona erdi
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu'nda Ergün Penbe dönemi sona erdi
Yol yüzünden ağabeyi ve yeğenini pompalı tüfekle öldürdü
YEREL HABERLER Yol yüzünden ağabeyi ve yeğenini pompalı tüfekle ...
'Arazi' tartışmasında ağabeyi ile yeğenini öldürdü
YEREL HABERLER 'Arazi' tartışmasında ağabeyi ile yeğenini öldürdü
Mersin'de müsilaja karşı çalışma
YEREL HABERLER Mersin'de müsilaja karşı çalışma
Barış Mahallesi sakinleri: “Hayallerimiz gerçek oluyor”
YEREL HABERLER Barış Mahallesi sakinleri: “Hayallerimiz gerçek ...
Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü, TEKNOFEST'den 4 ödülle döndü
YEREL HABERLER Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü, TEKNOFEST'den 4 ödülle ...
Mezitli Belediyesi’ne Rusya’dan müzik ödülü
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi’ne Rusya’dan müzik ödülü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.