Başkan Seçer: “Mersin, Türkiye’nin ta kendisi”

Mersin 3. Kültürler Festivalinin açılışına katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in kültür zenginliğine vurgu yaparak, “Burası Türkiye’nin izdüşümü, özeti. Mersin, Türkiye’nin ta kendisi” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Mersin Anadolu Bürokratlar ve İş İnsanları Yardımlaşma Derneği (MABİYAD) tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Mersin Kültürler Festivaline katıldı. Farklı yörelere ait ürünlerin açılan stantlarda tanıtıldığı festivalde, Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğunun gösterisi ve Mersin Büyükşehir Bandosunun mini konseri büyük beğeni topladı.

Etkinliğe; Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, MABİYAD Başkanı Servet Manas ve yönetim kurulu üyeleri, STK temsilcileri ile yöre derneklerinin temsilcileri katıldı.



“Mersin, bir huzur kenti”

Başkan Seçer, açılışta yaptığı konuşmada, kültürlerin buluştuğu bir kent olan Mersin’le gurur duyduğunu dile getirdi. Seçer, “Mersin bir huzur kenti. Bunu duymayanlar duysun. Farklı siyasi görüşler, etnik yapılar, inanç grupları, mezhepler olabilir. Hepimizin bir olması mümkün mü? Bu, eşyanın tabiatına aykırı. Herkes bir olabilir mi?” diye konuştu.

Dil, din ve ırk ayrımına asla izin vermeden hizmet ettiklerini vurgulayan Seçer, “Herkesin etnik yapısı farklı olabilir. Bu onun onurudur, gururudur. Birinin Kürt, Türkmen, Arap olması o kişinin kimliğidir ve onun onurudur, şerefidir. Kimse o bireyin, o vatandaşımın, o hemşerimin onuruyla oynayamaz. Bizim Anayasamız bunu reddeder. Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan herkes bu memleketin eşit yurttaşıdır. Bunun teferruatı olmaz” ifadelerini kullandı.



“Mersin, Türkiye’yi yansıtıyor”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Mersin, Türkiye’yi yansıtıyor. Belediye başkanları olarak görevimiz ve tek odaklandığımız nokta insan unsurudur. Mersin, son yılların en huzurlu dönemini geçiriyor” dedi.

MABİYAD Başkanı Manas da Mersin Kültürler Festivalinin önemini anlattı.

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