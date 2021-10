Mersin'de Caretta Bisiklet Festivali Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin Bisikletli Gezginler Derneği’yle birlikte gerçekleştirdiği 7. Mersin Caretta Bisiklet Festivali, kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanından başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Mersin Bisikletli Gezginler Derneği’yle birlikte gerçekleştirdiği 7. Mersin Caretta Bisiklet Festivali, kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı. Türkiye’nin 22 şehrinden katılan 175 bisikletli, Erdemli ve Silifke’ye doğru toplam 150 kilometre pedal çevirecek.

Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen 175 bisikletli açılış konuşmaları ve hatıra fotoğraflarının ardından 150 kilometrelik yolculuk için ilk pedalı çevirdi. Festivalin başlangıç noktasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel de yer aldı. Gökbel, açılış konuşmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer adına bisikletlilere hediye verdi.



“3 gün sürecek olan bu festival umuyorum ki amacımıza uygun sonuçlanır”

Mersin’e bisikletle ilgili ciddi projeler kazandırdıklarını vurgulayan Gökbel, “Dışarıdan gelen konuklarımız muhtemelen güzergah içerisinde bunları görecektir. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her açılan ve açılacak bulvar ve caddede mutlaka projenin içine bisiklet yolunu koyuyoruz” dedi.

Festivalin adıyla ilgili değerlendirmede bulunan Gökbel, “Caretta bizim simgemiz. 7’ncisi yapılacak bu festivalin de isminin Caretta olması bizim için önemli. Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Başkanı ve üyelerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Ortak bir projeyle bizleri buluşturdu. 3 gün sürecek olan bu festival umuyorum ki amacımıza uygun sonuçlanır” diye konuştu.

Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Başkanı ve Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Salih Özenir ise festival katılımcılarından bahsederek, “Türkiye’nin 22 şehrinden gelen 175 bisiklet sever, bisikletli gezgin, doğa dostu, çevre dostu, insanı seven kardeşimle, arkadaşımla, dostumla birlikte olmaktan inanılmaz mutluyum” şeklinde konuştu.

Mersin’de bisiklete önem veren bir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu da kaydeden Özenir, “Bizler Mersinliler olarak gerçekten çok şanslıyız ki bisikleti anlatmak zorunda kaldığımız bir Başkanımız yok. Zaten bisikleti çok seven, bisikleti kullanan, günlük yaşamında da bisiklet olan bir Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız var ve Mersin’in bisiklete uygun şehir haline dönmesi için, dönüşünün sağlanması için var gücüyle çalışıyor. Bizler de Mersin’in sivil toplum kuruluşları olarak bunun için elimizden gelen desteği ve gayreti gösteriyoruz. Mersin bu sene gerçekten çok büyük bir dönüşüm yaşıyor, 100 kilometrelik bir bisiklet yoluna kavuşuyor, inanılmaz şeyler yapılıyor" ifadelerini kullandı.



“Hepimiz aynı sevgide bir araya geldik, bisiklet sevgisi”

Cumhuriyet Meydanından Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Başkanı Ahmet Salih Özenir ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı öncülüğünde başlayan festival, Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinin cadde ve bulvarlarında devam etti. Bisikletliler, Kültür Park’taki bisiklet yolunda da deniz kenarında pedal çevirdikten sonra Cumhuriyet Gösteri Merkezi’nde tantuni ile öğle yemeği molası verdi.

Malatya’dan Mersin’e gelen Fatma Demir, daha önce de Van’da bir bisiklet festivaline katıldığını belirterek, “Şimdi Mersin’e geldik. Şu an harika, çok güzel geçiyor. Bisikletle kent merkezinden geçtik. Hoşumuza gitti, hem deniz kenarından hem palmiye ağaçlarının yanında güzel, güvenli bir şekilde bisiklet yolundan gitmek gerçekten hoştu. İnşallah bisiklet yolları tüm şehirlerde daha da çok olur. Güvenli bir şekilde bisiklet sürmeyi çok isteriz. Hepimiz aynı sevgide bir araya geldik, bisiklet sevgisi. O yüzden çok güzel bir ortam. Şimdi yemek molası verdik. Mersin’in ünlü yemeği olan tantuniyi yiyeceğiz” dedi.

Ankara’dan festival için gelen Selim İnan, 12 senedir işe gidip gelmede ve uzun turlarda aktif olarak bisiklet kullandığını vurgulayarak, “Kendime yılda 34 tane festival hakkı veriyorum. Buna ilk defa sıra geldi. Şu anda çok beğendim. Organizasyon gayet güzel. Buraya kadar geldiğimiz yerleri çok beğendim. Mükemmel bir bisiklet yolu yapılmış. Sanırım öncesinde yokmuş, daha iç taraftaymış. Ankara’da sürekli asfalttayız ya da kurak alanlarda sürüyoruz. Sahilde bisiklet sürmek çok keyifli” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.