TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Akhisarspor: 0

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu sahasında karşılaştığı Akhisarspor’u 10 yendi.



Stat: Tarsus

Hakemler: Batuhan Gültek xx, Muhammed Yıldız xx, Burak Sami Şad xx

Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz xx, Muharrem xx (Artun dk. 86 ?), Uğur xx, Abdulsamed xx (Ferhat dk. 62 x), Cengiz Ötkün xx (Yılmaz dk. 62 x), Yasin xx (Nurullah dk. 80 ?), Okan xx, Azad xx, Ahmet xx, Sefa Durmuş xx, Sinan xxx (Hüseyin dk. 80 ?)

Akhisaspor: Halil xx, Göksu xx, Furkan xx (Mert Efe dk. 71 x), Yavuz xx (Serkan dk. 78 ?), Mert Özyıldırım xx, Bertuğ xx, Yusuf xx, Bora xx (Cengiz Demir dk. 71 x), Semih xx (Halil dk. 89 ?), Kemal xx, Recep xx

Gol: Sinan (dk. 75 pen.) (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı Kart : Cengiz, Muharrem, Abdussamed, Yılmaz (Tarsus İdman Yurdu), Yavuz, Bertuğ (Akhisarspor)

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