Göçmen sağlığı merkezinde meslektaşının tüfekle vurduğu doktor öldü (2)

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'TUTANAK' İDDİASI

Mersin'deki Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Hasan Çayır'ın, hakkında tutanak tuttuğu gerekçesiyle meslektaşı Dr. Ahmet Dikmen ile tartıştığı öne sürüldü. Sağlık Merkezi Sorumlusu Dr. Ahmet Dikmen'in, Dr. Hasan Çayır hakkında 'disiplinsizlik' nedeniyle tutanak tuttuğu, bunun üzerine Çayır'ın pompalı tüfekle Dikmen'i vurarak öldürdüğü iddia edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-10-20 15:57:52



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