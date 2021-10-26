Toroslar Belediyesinden Cumhuriyet Bayramında Buray konseri

– Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98’inci yıl dönümünü pop müzik sanatçısı Buray’ın konseriyle kutlayacak. Buray, 29 Ekim Cuma akşamı Akbelen Mahallesindeki Koray Aydın Stadında Mersinlilerle buluşacak.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bir açıklama yaparak, cumhuriyet coşkusunu her zaman olduğu gibi hep birlikte yaşayacaklarını belirtti ve Mersinlileri Buray konserine davet etti. Başkan Yılmaz, “Cumhuriyetimizin 98’inci yılını Buray konseri ile kutluyoruz. Tüm hemşehrilerimizi cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşamaya davet ediyoruz. Millet olmak demek tek ses, tek yürek olmak demektir. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin gücüyle cumhuriyet ateşi hiç sönmeyecek” dedi.

Tüm hemşehrilerinin Cumhuriyet Bayramını da kutlayan Yılmaz, “Cumhuriyeti yaşamak ve gelecek nesillere aktarmak en büyük vazifemizdir. Başta cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

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