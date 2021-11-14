Okan Çalışkan/TARSUS,(Mersin), (DHA)STAT: Tarsus
HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Kürşathan Akın, Çağrıcan Pazarcıklı
TARSUS İDMAN YURDU: AbdulazizAbdussamed, Yasin(Dk.89 Artun),Niyazi (Dk.61 Cengiz), Yılmaz (Dk.82 Okan), Tufan, Azad, Ahmet, Sefa, Furkan, Sinan(Dk.82 Hüseyin)
ŞANLIURFASPOR: MücahitMustafa, Caner(Dk.83 Ferhan), Vedat, Muhammed Samed(Dk.46 Yasin), Behlül (Dk.46 Muhammed Enes), Özgür (Dk.77 Devrim), Erkan, Şerif, Burak (Dk.65 Mustafa), Çağlar
SARI KARTLAR : Sinan (Tarsus İdman Yurdu), Erkan (Şanlıurfa Spor)
GOL : Dk. 62 (Tarsus İdman Yurdu)TFF 2´nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdmanyurdu, sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor´u 1-0 yendiDHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-11-14 15:30:58
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